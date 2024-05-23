Врач Агапкин: замена сахара фруктозой может довести до жировой болезни печени

«Фруктоза, к сожалению, нашим организмом в чистом виде почти не используется, поэтому печень начинает напряженно, фактически сразу перерабатывать ее в жиры, и это достаточно быстро приводит к появлению неалкогольной жировой болезни печени», - предостерег медик.

Злоупотребление сахаром сегодня считается одним из ключевых факторов распространения инсулинорезистентности, ожирения и связанных с ними болезней. Больные диабетом люди должны полностью исключать добавленный сахар из своего рациона. Однако в выборе сахарозаменителей нужно быть осторожными – например, фруктоза в качестве такого заменителя может серьезно навредить организму.Употреблять фруктозу в чистом виде не следует, – об этом порассуждал врач Сергей Агапкин. Он отметил, что замена сахара фруктозой может довести до жировой болезни печени.Сергей Агапкин обратил внимание, что многие исследователи связывают случаи жировой болезни печени с употреблением сладких газированных напитков, часто насыщаемых фруктозным сиропом.Заболевание, характеризующееся патологическим ожирением печени, может спровоцировать желтуху, при которой кожа и глаза приобретают желтоватый оттенок, а также синяки и кожный зуд. Также возможны потемнение мочи, вздутие живота, рвота, темный и липкий стул, эпизоды спутанности сознания.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что нужно ли после 50 лет отказываться от употребления молока

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.