Нутрициолог Кузина: нужно ли отказываться от молока после 50 лет

«Если у вас нет непереносимости лактозы или других проблем со здоровьем, связанных с потреблением молочных продуктов, умеренное их потребление может быть полезным», - констатировала нутрициолог.

Нередко можно услышать, что с возрастом человеческий организм начинает хуже переносить лактозу – молочный сахар. В связи с этим обычно рекомендуется отказываться от молочных продуктов, которые могут вызывать вздутие, повышенное газообразование и проблемы с желудком. Нутрициолог Катерина Кузина рассказала « Вечерней Москве », нужно ли отказываться от молока после 50 лет. Она считает, что решение о таком отказе должно приниматься индивидуально. Во многом рекомендации о его необходимости бывают обусловлен индивидуальными реакциями организма на молоко, его способностью усваивать лактозу, отметила Кузина.Эксперт отметила, что здоровое питание в зрелом возрасте может быть ключом к хорошему самочувствию, и молочные продукты могут быть в нем вполне уместны. В то же время необходимо контролировать их количество, следить за качеством, подчеркнула Катерина Кузина. При появлении неблагополучных симптомов после употребления молока (вздутие, боли, метеоризм, тошнота, диарея, общее недомогание) следует обращаться к врачу и консультироваться. Иногда непереносимость молока может возникать из-за вторичной латказной недостаточности, которая развивается в связи с заболеванием.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что с помощью регулярного употребления зелени можно снизить риск рака , об этом рассказал диетолог Михаил Гинзбург.

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