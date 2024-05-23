Сомнолог Бузунов: причиной страшных снов могут быть психические расстройства

«У людей с высоким уровнем интеллекта, а также наделенных творческими способностями, активнее протекают мыслительные процессы, а психика более подвижна», - отметил Роман Бузунов в комментарии kp.ru

«Поскольку во сне мозг продолжает работать, то, как правило, у таких лиц сновидения более яркие, красочные, со сложным сюжетом. В том числе, это могут быть сценарии кошмаров», - сказал специалист.

Сомнолог Бузунов рассказал, что страшные сны по ночам могут свидетельствовать об интенсивных процессах, происходящих в головном мозге, а также о подвижной психике. По словам эксперта, частые ночные кошмары – это один из признаков высокого интеллекта.Врач-сомнолог сообщил, что деятельность головного мозга ночью не прекращается. Когда в мозге происходят изощренные процессы, очень значительна электрическая активность, поддерживается взаимодействие большого количества нейронов, это как правило делает человека умником, обеспечивает ему незаурядные когнитивные способности. Но также это влияет на его сновидения: их сюжеты могут быть сложными, необычными, а также кошмарнымиБузунов обратил внимание на то, что интеллектуально одаренные люди также нередко бывают подвержены психическим заболеваниям. Врач констатировал, что психические расстройства тоже могут быть причиной страшных снов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что исчезновение обоняния может оказаться симптомом шизофрении

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