Врач рассказал, о какой психической проблеме могут говорить частые ночные пробуждения

«Невозможность заснуть в определенное время и пробуждение посреди ночи – это повод для беспокойства», - предупредил россиян сомнолог Роман Бузунов.

«У депрессии есть очень специфичный симптом – раннее пробуждение, когда у человека просыпается мозг спустя три-четыре часа после того, как он заснул. Человек начинает лежать и думать, этот процесс сложно остановить. Это первый признак депрессивного состояния», - уточнил Бузунов.