Врач рассказал, о какой психической проблеме могут говорить частые ночные пробуждения
Врач, эксперт в области сомнологии Роман Бузунов рассказал о том, что могут означать учащающиеся пробуждения по ночам.
«Невозможность заснуть в определенное время и пробуждение посреди ночи – это повод для беспокойства», - предупредил россиян сомнолог Роман Бузунов.
По словам Бузунова, способствовать возникновению подобных проблем могут многие факторы. Зачастую качество сна ухудшается из-за стресса, состояния тревожности.
Кроме того, частые ночные пробуждения могут говорить о развитии такой психического проблемы как депрессия. Депрессивное состояние возникает вследствие дисбаланса в выработке мозгом веществ, влияющих на функции нервной системы. В частности, снижается производство серотонина и дофамина, нейромедиаторов, обеспечивающих позитивные эмоции, эмоциональную стабильность, жизнерадостность.
Врач пояснил, что психическое расстройство может определенным образом влиять на продолжительность ночного сна.
«У депрессии есть очень специфичный симптом – раннее пробуждение, когда у человека просыпается мозг спустя три-четыре часа после того, как он заснул. Человек начинает лежать и думать, этот процесс сложно остановить. Это первый признак депрессивного состояния», - уточнил Бузунов.
Сомнолог добавил, что при возникшей проблеме с пробуждениями по ночам нужно обращаться к врачу и не медлить с этим. Возникшее расстройство сна может потребовать лечения антидепрессантами – если специалист установит это, он назначит необходимые препараты.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему появившийся у человека храп может оказаться смертельно опасным симптомом.
Роман Бузунов
Здоровье
заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, сомнолог
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