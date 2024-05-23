Daily Mail: рак кишечника стал встречаться среди молодых людей с правильным образом жизни

«Они очень активны, много занимаются спортом, соблюдают здоровую диету, в их семье не было случаев рака, и у них нет генетического синдрома», - сказала об этом врач-онколог.

О том, что рак кишечника стал встречаться среди молодых людей с правильным образом жизни, Daily Mail рассказала онколог Кимми Нг. В частности, врач отметила, что показатели заболеваемости колоректальным раком в течение последних десятилетий увеличились в возрастной группе пациентов до 29 лет. Медик обратила внимание на то, что причина заболеваемости этих людей на первый взгляд выглядит загадочной, ведь они не просто молоды, но и следуют правилам ЗОЖ.По мнению медика, потенциальными причинами подобной заболеваемости могут быть токсины, проникающие в организм из здоровых продуктов, в которые они попадают, например, из воды, почвы, удобрений. Также, считает онколог, на заболевание раком может влиять загрязнение пластиком, микрочастицы которого сегодня обнаруживают практически повсеместно. Кроме того, подверженность раку кишечника усиливают антибиотики.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, может ли полученная травма стать причиной возникновения злокачественной опухоли

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