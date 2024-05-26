Врач Матинян: неправильная интерпретация симптомов является ошибкой при выявлении геморроя

«Зачастую геморрой вообще не лечат или лечат неправильно, не все идут к врачу», - сказал об этом специалист aif.ru

«Кроме того, на начальных этапах может появляться зуд, чувство жжения, ощущение влажности и выделение слизи», - поделился Анушаван Матинян.

Врач Матинян заявил, что возникающий у людей геморрой нередко остается без необходимого лечения.Кандидат медицинских наук констатировал, что неправильная интерпретация симптомов является одной из ошибок, допускаемых при выявлении геморроя. По словам Матиняна, о проблеме обычно начинают думать, когда возникают очевидно дискомфортные, болевые ощущения или происходит выпадение узлов. Но его ранним признаком часто становится выделение крови из заднего прохода, которую можно заметить на туалетной бумаге.Эксперт подчеркнул, то геморрой бывает разным и способен проявляться кровотечением без появления узлов (особенно на своей начальной стадии). Проктолог уточнил, что такое кроветечение может оказаться разовым явлением.Врач посоветовал в случаях появления таких симптомов не заниматься самодиагностикой и лечением, обращаться к специалистам и проходить адекватное обследование.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что рак кишечника стал чаще встречаться среди молодых людей с правильным образом жизни.

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