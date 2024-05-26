Врач Малышева: средства от изжоги повышают давление из-за насыщенности натрием

«Концентрация натрия в антацидах (препаратах против изжоги) часто бывает очень высокой. Обращайте внимание на состав препаратов: если в них есть натрия бикарбонат или натрия альгинат, они могут повышать давление», - предупредила профессор.

Врач Малышева напомнила, что для профилактики гипертонии или её осложнений пациентам обычно рекомендуют ограничивать соль, поскольку та содержит натрий – вещество, вызывающий отек сосудистой стенки из-за задержки жидкости, и вместе с ним – повышение артериального давления.Медик отметила, что источником натрия является не только соль. Он также нередко входит в состав медицинских препаратов. Например, средств от изжоги.Елена Малышева констатировала, что средства от изжоги из-за насыщенности натрием не только повышают давление, но и могут мешать действию таблеток для снижения АД.Врач обратила внимание, что много натрия содержит и такое «народное средство» от изжоги как сода. При её применении легко превысить суточную норму натрия, заполучить отек и более высокое кровяное давление.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, насколько опасным может оказаться использование посуды с накипью

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