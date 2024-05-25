Врач Михалева: использование посуды с накипью может навредить почкам и сосудам

«Накипь в чайнике возникает при кипячении жесткой воды и представляет собой отложения таких малорастворимых в воде солей, как карбонат кальция и магния… при регулярном длительном употреблении воды из чайника с накипью их избыточные количества поступают в желудочно-кишечный тракт и всасываются», - поделилась с « Газетой.Ru » Оксана Михалева.

Врач Михалева объяснила, насколько опасной для здоровья может оказаться накипь в чайнике. По её словам, кратковременное использование такой посуды не несет угрозы организму, но при длительном применении риск навредить ему становится все более существенным.В частности, использование посуды с накипью может вредить почкам. Медик отметила, что при избытке кальция почки начинают работать активнее, чтобы помочь организму вывести его излишки. Если это происходит регулярно, возникает вероятность того, что состояние почек будет нарушено – в них может возникать песок, затем камни. Даже в тех случаях, когда камни не образуются, почки перестают функционировать нормально, происходит формирование их хронической болезни.Также, добавила Михалева, использование посуды с накипью может подорвать здоровье сосудистой системы. Кальций, поступающий из нее в организм, способен откладываться в сосудах, что делает их стенки хрупкими и подверженными травмам, повреждению, отложениям холестерина и накапливанию атеросклеротических бляшек. Прежде всего, этому неблагоприятному процессу подвержены люди от 50 лет, предупредила врач.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие проблемы с сердцем возникают из-за нарушенной выработки гормонов щитовидной железы.

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