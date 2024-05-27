Врач Демьяновская: тревожность и постоянная усталость могут указывать на рассеянный склероз

«Главная причина заболевания — наследственность, из-за которой происходит сбой специфических настроек иммунной системы. Если рассеянным склерозом болеют родители, то высока вероятность, что заболеют и дети», - сообщила Демьяновская в комментарии RT

«Если пострадал ствол головного мозга, у человека может снижаться чувствительность лица, наблюдаться ухудшение слуха, сложности с глотанием и дыханием. Если задеты полушария головного мозга – ухудшаются память и внимание, появляются тревожность и депрессивные мысли. Он может жаловаться на постоянную усталость, слабость в руках и ногах», - отметила невролог.

Чувство сильной усталости возникает после незначительной физической активности.

При пробуждении чувствуется такая же усталость, как и перед сном.

Конечности кажутся тяжелыми, становится все труднее брать разные вещи или писать.

Рассеянный склероз (РС) возникает как аутоиммунное нарушение: в его случае иммунная система атакует защитную оболочку (миелин), покрывающую нервные волокна. Вследствие этого нарушается нормальная связь между мозгом и разными частями тела. Данное заболевание может развиться в молодом возрасте: например, в 30 или 40 лет.Врач отметила, что поражение, вызванное атакой иммунной системы, может возникнуть при рассеянно склерозе практически на любом участке центральной нервной системы. Поэтому симптоматика недуга является разнообразной, трудно выделить какие-то отдельные специфические признаки. Например, если поражается мозжечок, возникают проблемы с мышечным тонусом и координацией движений – потеря устойчивости и баланса тела, искажение речи и почерка.Также, добавила врач Демьяновская, на рассеянный склероз могут указывать тревожность и постоянная усталость.Как может проявляться усталость при рассеянном склерозе.Существует и такой симптом рассеянного склероза как ощущение пробегающих вдоль позвонков искр. Если он возникает наряду с ухудшением чувствительности некоторых участков тела, это может означать, что поврежден спинной мозг.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что люди с громким храпом подвергаются риску смерти во сне , об этом подробнее рассказала врач-пульмонолог Яна Исаева.

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