Врач Демьяновская: после ОРВИ могут развиться или обостриться аутоиммунные заболевания

«Например, тиреоидит Хашимото – состояние, при котором иммунная система атакует клетки щитовидной железы, приводя к ее воспалению и нарушению выработки гормонов. Ревматоидный артрит – еще одно распространенное аутоиммунное заболевание, когда страдают суставы: они становятся болезненными, теряют подвижность, могут отекать», - поделилась Екатерина Демьяновская.

«Чтобы снизить возможность их развития, важно своевременно обращаться за медицинской помощью и всегда соблюдать назначения врача», - резюмировала медик.

Врач Демьяновская предупредила в интервью RT , что после ОРВИ могут развиться или обостриться аутоиммунные заболевания. Медик объяснила, что в процессе борьбы с инфекцией иммунная система начинает вырабатывать клетки, задачей которых становится уничтожение зараженных клеток организма и атаковавшего его вируса. В некоторых случаях эти иммунные клетки-уничтожители начинают атаковать и не только вирусные носители, но также собственные ткани тела.Таким образом, последствием перенесенного ОРВИ может оказаться возникший у человека ревматоидный артрит или заболевание щитовидной железы, предостерегла медик.Кроме того, после инфекции может возникнуть системная красная волчанка – аутоиммунное заболевание, характеризующееся поражением кожи, суставов, почек, сердца, легких. Врач констатировала, что вероятность аутоиммунных заболеваний зависит от интенсивности и длительности воспаления, возникающего при инфекции, а также от силы ответных реакций иммунной системы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как проявляется СИБР , синдром избыточного бактериального роста.

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