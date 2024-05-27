Пульмонолог Исаева: люди с громким храпом подвергаются риску смерти во сне
Врач-пульмонолог Яна Исаева: громкий храп часто связан с апноэ, при котором могут развиваться осложнения в виде нарушений в работе сердечно-сосудистой системы.
Пульмонолог Исаева констатировала, что проблемы кардиологического характера являются причиной многих смертей во сне. Также врач обратила внимание на то, что риску смерти во сне подвергаются: люди с громким храпом. Медик пояснила, что такой храп часто говорит о наличии синдрома обструктивного апноэ сна (СОАС), при котором у спящих людей возникают остановки дыхания.
Исаева уточнила, что непосредственно сам храп способен повлиять на то, что человек вдруг умрет во сне, – но вероятность такого события все же очень низка. Что более вероятно – это развитие осложнений при давно имеющемся и не леченом храпе, способных вести к возникновению состояний, угрожающих жизни.
Врач обратила внимание на то, что у человека, громко храпящего во сне, могут иметься сердечно-сосудистые отклонения, включая аритмию, гипертонию, сердечную недостаточность, легочную гипертензию. Все эти патологии могут стать пусковым механизмом тех процессов, которые вызывают смерть во сне
«Конечно, смерть от храпа возможна, но в крайне редких случаях, так как мозг умеет вовремя пробуждаться. Гораздо чаще люди медленно зарабатывают себе осложнения в результате храпа и в итоге умирают именно от них. Такое встречается повсеместно», - рассказала пульмонолог Яна Исаева «Вечерней Москве».
Врач посоветовала храпунам не оставлять без контроля свой ночной храп, обращаться к медицинским специалистам, проходить необходимое обследование. Эксперт подчеркнула, что осложнениями апноэ могут быть различные нарушения, их лучше выявлять своевременно.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что причиной страшных снов могут быть психические расстройства.
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Яна Исаева
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врач-пульмонолог
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