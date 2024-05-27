Пульмонолог Исаева: люди с громким храпом подвергаются риску смерти во сне

«Конечно, смерть от храпа возможна, но в крайне редких случаях, так как мозг умеет вовремя пробуждаться. Гораздо чаще люди медленно зарабатывают себе осложнения в результате храпа и в итоге умирают именно от них. Такое встречается повсеместно», - рассказала пульмонолог Яна Исаева « Вечерней Москве ».

Пульмонолог Исаева констатировала, что проблемы кардиологического характера являются причиной многих смертей во сне. Также врач обратила внимание на то, что риску смерти во сне подвергаются: люди с громким храпом. Медик пояснила, что такой храп часто говорит о наличии синдрома обструктивного апноэ сна (СОАС), при котором у спящих людей возникают остановки дыхания.Исаева уточнила, что непосредственно сам храп способен повлиять на то, что человек вдруг умрет во сне, – но вероятность такого события все же очень низка. Что более вероятно – это развитие осложнений при давно имеющемся и не леченом храпе, способных вести к возникновению состояний, угрожающих жизни.Врач обратила внимание на то, что у человека, громко храпящего во сне, могут иметься сердечно-сосудистые отклонения, включая аритмию, гипертонию, сердечную недостаточность, легочную гипертензию. Все эти патологии могут стать пусковым механизмом тех процессов, которые вызывают смерть во снеВрач посоветовала храпунам не оставлять без контроля свой ночной храп, обращаться к медицинским специалистам, проходить необходимое обследование. Эксперт подчеркнула, что осложнениями апноэ могут быть различные нарушения, их лучше выявлять своевременно.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что причиной страшных снов могут быть психические расстройства

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