Врач Зубова: сосудистые звездочки могут возникать при проблемах с печенью и щитовидкой

«Зачастую сосудистая сетка – это только косметический дефект. Лишь менее 25% людей с такими звездочками действительно имеют проблемы с сосудами», - заявила медик « Известиям ».

«Сетка из бордовых капилляров на ногах, руках, животе или лице может сигнализировать о начале ревматоидного артрита, проблемах с печенью и заболеваниях щитовидной железы», - перечислила Нина Зубова.

Зачастую сосудистые звездочки связывают с варикозом, но врач Зубова отметила: варикоз как раз не является распространенной причиной их возникновения. Такие звездочки, паучки или паутинки состоят из капилляров, в то время как варикоз означает патологические процессы в расположенных более глубоко венах.Зубова добавила, что появление сосудистых звездочек во многих случаях бывает обусловлено наследственной хрупкостью капилляров и не представляет собой какой-то угрозы здоровью, не требует лечения.Но иногда возникающая на коже сетка из «лопнувших» тонких сосудов – это сигнал о проблемах со здоровьем. В частности, предупредила врач, сосудистые звездочки могут возникать при проблемах с печенью и щитовидкой.Она добавила, что возникать таким звездочкам «помогают» некоторые лекарства: например, гормональные или предназначенные для коррекции артериального давления. У женщин их появление нередко происходит на фоне гормональных колебаний.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими симптомами может проявляться замедление сердечного ритма

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