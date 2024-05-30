Онколог Пылев: глиобластома как опухоль мозга встречается наиболее часто

«Глиобластома, которую несколько лет назад диагностировали у актрисы Анастасии Заворотнюк, является самой часто встречающейся опухолью головного мозга», - отметил врач в комментарии « Ленте.ру ».

«Иногда, даже когда диагноз ставится на поздней неоперабельной стадии, существуют методы лечения и препараты, способные изменить динамику течения заболевания в лучшую сторону», - поделился специалист.

Онколог Пылев обратил внимание на то, что глиобластома как злокачественная опухоль встречается наиболее часто.Пылев пояснил, что выживаемость пациентов с этим типом рака зависит от многих нюансов, включая стадию опухоли, на которой та обнаруживается. Онколог предупредил, что глиобластома отличается агрессивностью и коварством.. Лечение (оно включает несколько этапов – хирургическое вмешательство, химиотерапию, лучевую терапию) может казаться успешным, но после благополучных симптомов нередко неожиданно возникает рецидив, наступает ухудшение.В то же время Андрей Пылев подчеркнул, что благодаря развитию медицинской науки надежд на успешное лечение злокачественных опухолей сегодня стало значительно больше.30 мая умерла 53-летняя актриса Анастасия Заворотнюк, звезда знаменитого российского ситкома «Моя прекрасная няня». Сообщается, что в 2019 году Заворотнюк диагностировали глиобластому – это произошло после обследования, за которым актриса обратилась после сильных головных болей и внезапных падений в обмороки.

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