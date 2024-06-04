Врач Кузина: питье ржавой воды может навредить почкам и печени

«Потребление такой воды может привести к накоплению избыточного количества железа в организме, а это, в свою очередь, к аллергическим реакциям, расстройствам пищеварения, нарушениям функции печени, почек, эндокринной системы», - уточнила Ксения Кузина в комментарии « Газете.Ru ».

«Пить слишком много воды вредно для здоровья: чрезмерное увлажнение приводит к падению содержания натрия в крови, что может ухудшать самочувствие, к тому же избыток воды перегружает почки, сердце и ведет к набуханию тканей, включая мозговые».

Врач Кузина предупредила россиян: частое питье ржавой воды может навредить организму. По словам медика, в такой воде содержится повышенная концентрация частиц железа, получение которого в таком количестве чревато риском разных нарушений. По этой причине, в частности, питье ржавой воды может навредить почкам и печени.Врач подчеркнула, что пить предпочтительно фильтрованную или бутилированную воду, которая является более стабильной по своему составу.Что касается воды из-под крана, специалист отметила, что она может быть пригодной для питья, если пропускается через регулярно сменяемый фильтр.Считается, что пить воду необходимо в количестве нескольких стаканов за день. Но на самом деле пользу здоровью приносит лишь определенное количество воды. Организму взрослого человека необходима жидкость в объеме около двух с половиной литров каждый день, однако часть этого объема он поглощает из еды. Таким образом, необходимый норматив жидкости, которую следует получать ежедневно, опускается до уровня литр-полтора.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что может быть причиной отеков , которые не проходят, даже если человек пьет меньше воды.

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