Профессор Ионов: состояние волос зависит от гормонального статуса

«Здоровье волос зависит от уровня андрогенов. При превышении нормы этих гормонов у мужчин и женщин наблюдается алопеция», - рассказал Станислав Ионов « Известиям ».

«Одна из распространенных причин алопеции – недостаток витаминов, макро- и микроэлементов, которые укрепляют луковицы волос, прежде всего витаминов А, Е и селена, а также витаминов С, Д, витаминов группы В, никотиновой кислоты, железа, кальция, калия, цинка, хрома», - перечислил профессор Ионов.

Профессор Ионов, комментируя возможные причины облысения, констатировал: состояние волос зависит от гормонального статуса, и колебания концентрации гормонов (конкретно андрогенов) могут провоцировать их интенсивное выпадение.Он подчеркнул, что на показатели уровня андрогенов влияет состояние эндокринной системы – прежде всего, щитовидной железы.Ученый обратил внимание на то, что обильную потерю волос может провоцировать стресс, который также оказывает существенное воздействие на производство и баланс гормонов. При стрессе происходит значительный выброс адреналина, последствием которого становится сужение или спазм сосудов – при этом уменьшается доставка крови к волосяным луковицам, что ослабляет их и сами волосы.Другим важным фактором, определяющим состояние волос и их подверженность выпадению, является достаток витаминов и микроэлементов, добавил эксперт.Дополнительно медик сообщил, что у женщин потеря волос бывает обусловлена обильными менструациями.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, чем грозит здоровью употребление ржавой воды

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