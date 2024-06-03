Кардиолог Рахимова: некоторые люди в жару подвержены особенно опасным нарушениям
Врач-кардиолог Розана Рахимова объяснила, какие люди могут испытать в жару особенно сильное ухудшение самочувствия.
Кардиолог Рахимова предупредила, что сильная жара негативно отражается на самочувствии даже здоровых граждан, но некоторые люди в жару подвержены особенно опасным нарушениям.
«Повышение температуры тела во время жары провоцирует ускоренное сердцебиение, повышение уровня артериального давления, увеличение частоты дыхания и, как следствие, развитие сердечно-сосудистых катастроф», - отметила специалист в комментарии UfaTime.ru.
Рахимова добавила, что последствием этих изменений, происходящих с сердечно-сосудистой системой в жару, может стать развитие гипертонического криза, острого инфаркта миокарда, нарушения мозгового кровообращения. В первую очередь из-за них рискуют пострадать люди с сердечно-сосудистыми нарушениями.
Кто может ощутить наиболее значительное ухудшение самочувствия в жару.
- Люди с ожирением;
- Сердечники и гипертоники;
- Больные сахарным диабетом;
- Люди с почечной недостаточностью;
- Дети;
- Пожилые люди;
- Беременные женщины.
«В период пика солнечной активности нужно находиться в хорошо проветриваемом помещении, употреблять достаточное количество воды, использовать одежду из натуральных тканей, пользоваться головными уборами. ограничить прием копченых, жареных и соленых продуктов», - поделилась советом кардиолог.
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