Кардиолог Рахимова: некоторые люди в жару подвержены особенно опасным нарушениям

«Повышение температуры тела во время жары провоцирует ускоренное сердцебиение, повышение уровня артериального давления, увеличение частоты дыхания и, как следствие, развитие сердечно-сосудистых катастроф», - отметила специалист в комментарии UfaTime.ru

Люди с ожирением;

Сердечники и гипертоники;

Больные сахарным диабетом;

Люди с почечной недостаточностью;

Дети;

Пожилые люди;

Беременные женщины.

«В период пика солнечной активности нужно находиться в хорошо проветриваемом помещении, употреблять достаточное количество воды, использовать одежду из натуральных тканей, пользоваться головными уборами. ограничить прием копченых, жареных и соленых продуктов», - поделилась советом кардиолог.

Кардиолог Рахимова предупредила, что сильная жара негативно отражается на самочувствии даже здоровых граждан, но некоторые люди в жару подвержены особенно опасным нарушениям.Рахимова добавила, что последствием этих изменений, происходящих с сердечно-сосудистой системой в жару, может стать развитие гипертонического криза, острого инфаркта миокарда, нарушения мозгового кровообращения. В первую очередь из-за них рискуют пострадать люди с сердечно-сосудистыми нарушениями.Кто может ощутить наиболее значительное ухудшение самочувствия в жару.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что человека с инсультом можно принять за пьяного

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