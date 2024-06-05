Кардиолог Орловский: диабетики и сердечники подвержены солнечным ударам

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Кардиолог Дмитрий Орловский рассказал, какие люди в большей степени рискуют заполучить солнечный удар.

Солнечный удар вызывает негативное состояние, обусловленное воздействием солнечных лучей на голову и раздражающих мозговые оболочки (вплоть до развития воспаления). Кардиолог Орловский констатировал, что пострадать из-за такого состояния летом прежде всего рискуют дети и пожилые люди, чьи механизмы терморегуляции организма не действуют в полной мере – у них быстро перегреваются на солнце голова и головной мозг.

Также, предостерег Орловский, солнечным ударам подвержены диабетики и сердечники.

«В группе риска люди с диабетом, ишемией сердца, тахикардией, кардиомиопатией, астмой, циррозом печени и гепатитом, а также беременные женщины и лица, перенесшие инсульт и инфаркт», - уточнил медик в комментарии NEWS.ru.

Симптомы солнечного удара:
  • Покраснение головы, шеи (её ригидность);
  • Головокружение;
  • Слабость, звон в ушах;
  • Тошнота;
  • Учащение пульса;
  • Лихорадка.
Кроме того, при перегреве на солнце из-за опухших мозговых оболочек, которые оказывают давление на мозг, возможны судороги, дезориентация, потеря сознания. Симптомы солнечного удара могут длиться от нескольких часов до нескольких дней, в зависимости от состояния здоровья человека. Пострадавшим нужно обязательно обращаться к врачу.

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Дмитрий Орловский
Дмитрий Орловский
Здоровье
кардиолог Видновской КБ Минздрава Московской области
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Теги : солнечный удар, группа риска, Дмитрий Орловский