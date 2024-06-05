Кардиолог Орловский: диабетики и сердечники подвержены солнечным ударам
Кардиолог Дмитрий Орловский рассказал, какие люди в большей степени рискуют заполучить солнечный удар.
Солнечный удар вызывает негативное состояние, обусловленное воздействием солнечных лучей на голову и раздражающих мозговые оболочки (вплоть до развития воспаления). Кардиолог Орловский констатировал, что пострадать из-за такого состояния летом прежде всего рискуют дети и пожилые люди, чьи механизмы терморегуляции организма не действуют в полной мере – у них быстро перегреваются на солнце голова и головной мозг.
Также, предостерег Орловский, солнечным ударам подвержены диабетики и сердечники.
«В группе риска люди с диабетом, ишемией сердца, тахикардией, кардиомиопатией, астмой, циррозом печени и гепатитом, а также беременные женщины и лица, перенесшие инсульт и инфаркт», - уточнил медик в комментарии NEWS.ru.
Симптомы солнечного удара:
- Покраснение головы, шеи (её ригидность);
- Головокружение;
- Слабость, звон в ушах;
- Тошнота;
- Учащение пульса;
- Лихорадка.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие проблемы со здоровьем вызывают негативную реакцию организма на изменения погоды.
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Дмитрий Орловский
Здоровье
кардиолог Видновской КБ Минздрава Московской области
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