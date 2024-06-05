Кардиолог Орловский: диабетики и сердечники подвержены солнечным ударам

«В группе риска люди с диабетом, ишемией сердца, тахикардией, кардиомиопатией, астмой, циррозом печени и гепатитом, а также беременные женщины и лица, перенесшие инсульт и инфаркт», - уточнил медик в комментарии NEWS.ru

Покраснение головы, шеи (её ригидность);

Головокружение;

Слабость, звон в ушах;

Тошнота;

Учащение пульса;

Лихорадка.

Солнечный удар вызывает негативное состояние, обусловленное воздействием солнечных лучей на голову и раздражающих мозговые оболочки (вплоть до развития воспаления). Кардиолог Орловский констатировал, что пострадать из-за такого состояния летом прежде всего рискуют дети и пожилые люди, чьи механизмы терморегуляции организма не действуют в полной мере – у них быстро перегреваются на солнце голова и головной мозг.Также, предостерег Орловский, солнечным ударам подвержены диабетики и сердечники.Симптомы солнечного удара:Кроме того, при перегреве на солнце из-за опухших мозговых оболочек, которые оказывают давление на мозг, возможны судороги, дезориентация, потеря сознания. Симптомы солнечного удара могут длиться от нескольких часов до нескольких дней, в зависимости от состояния здоровья человека. Пострадавшим нужно обязательно обращаться к врачу.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие проблемы со здоровьем вызывают негативную реакцию организма на изменения погоды.

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