Врач Романенко: негативная реакция на изменения погоды говорит о проблемах со здоровьем

«Чаще всего организм реагирует на резкую перемену погоды, когда существует реальная проблема со здоровьем. К примеру, суставы могут болеть при травмах или есть нарушения в сосудистой деятельности – особенно в ветреную погоду», - поделилась медик с « Лентой.ру ».

«При проблемах с сердечно-сосудистой системой холод или сильный ветер могут вызвать приступ стенокардии», - дополнила терапевт.

Терапевт и кардиолог Романенко сообщила, что негативная реакция организма на изменения погоды говорит о проблемах со здоровьем.Романенко добавила, что часто негативная реакция на изменения погоды бывает сигналом об имеющихся нарушениях сердечно-сосудистой системы. Например, сердечники могут жаловаться на самочувствие при повышении атмосферного давления.Кроме того, отметила Романенко, восприятие погоды бывает обусловлено психоэмоциональным состоянием – чем оно уязвимее и тяжелее, тем хуже переносятся те или иные климатические изменения. По словам специалиста, если эмоционально неустойчивый человек плохо переносит погодные перемены, еще не значит, что у него присутствует метеопатия. Грусть, тоска, плаксивость или агрессия в периоды переменчивой погоды могут быть проявлением скрываемого напряжения или стресса, депрессии либо переутомления от постоянных перегрузок и недостатка отдыха.Также негативно реагировать на изменения погоды могут люди с проблемами в состоянии головного мозга – опухолями, энцефалопатией, эпилепсией, плохим кровообращением, травмами головы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что некоторые люди в жару подвержены особенно опасным нарушениям

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