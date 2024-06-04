Врач Романенко: негативная реакция на изменения погоды говорит о проблемах со здоровьем
Врач Татьяна Романенко: так называемая метеозависимость тесно связана с имеющимися в организме патологиями.
Терапевт и кардиолог Романенко сообщила, что негативная реакция организма на изменения погоды говорит о проблемах со здоровьем.
«Чаще всего организм реагирует на резкую перемену погоды, когда существует реальная проблема со здоровьем. К примеру, суставы могут болеть при травмах или есть нарушения в сосудистой деятельности – особенно в ветреную погоду», - поделилась медик с «Лентой.ру».
Романенко добавила, что часто негативная реакция на изменения погоды бывает сигналом об имеющихся нарушениях сердечно-сосудистой системы. Например, сердечники могут жаловаться на самочувствие при повышении атмосферного давления.
«При проблемах с сердечно-сосудистой системой холод или сильный ветер могут вызвать приступ стенокардии», - дополнила терапевт.
Кроме того, отметила Романенко, восприятие погоды бывает обусловлено психоэмоциональным состоянием – чем оно уязвимее и тяжелее, тем хуже переносятся те или иные климатические изменения. По словам специалиста, если эмоционально неустойчивый человек плохо переносит погодные перемены, еще не значит, что у него присутствует метеопатия. Грусть, тоска, плаксивость или агрессия в периоды переменчивой погоды могут быть проявлением скрываемого напряжения или стресса, депрессии либо переутомления от постоянных перегрузок и недостатка отдыха.
Также негативно реагировать на изменения погоды могут люди с проблемами в состоянии головного мозга – опухолями, энцефалопатией, эпилепсией, плохим кровообращением, травмами головы.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что некоторые люди в жару подвержены особенно опасным нарушениям.
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Татьяна Романенко
Здоровье
врач-терапевт, кардиолог
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