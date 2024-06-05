Диетолог Журавлева: почти 70% населения имеют непереносимость лактозы

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молоко

Диетолог Полина Журавлева считает, что многим людям сегодня лучше отказаться от употребления молочных продуктов.

Диетолог Журавлева сообщила, что организм огромного количества современных людей не способен нормально усваивать «молочку». В основном это связано с непереносимостью лактозы – молочного сахара.

«Почти 70% земного населения имеют непереносимость лактозы. Это сахар, содержащийся в молоке, может вызывать серьезные проблемы с пищеварением, вздутие живота, накоплению газов, диарею», – поделилась диетолог с Общественной службой новостей.

Кроме того, существует аллергия на молочный белок. Она не так сильно распространена, но её последствием может быть анафилактический шок, способный убить человека.

Журавлева отметила, что утверждения о пользе молока преувеличены, в том числе оно не так уж полезно для детей. Эксперт обратила внимание на то, что молочные продукты, которые продаются сегодня в магазинах, трудно считать натуральными – они значительно обработаны и часто содержат различные синтетические добавки

«Сегодня существует немало продуктов, содержащих те полезные питательные вещества, что и в молоке. И они усваиваются намного лучше», - подчеркнула диетолог.

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