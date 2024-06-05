Диетолог Журавлева: почти 70% населения имеют непереносимость лактозы
Диетолог Полина Журавлева считает, что многим людям сегодня лучше отказаться от употребления молочных продуктов.
Диетолог Журавлева сообщила, что организм огромного количества современных людей не способен нормально усваивать «молочку». В основном это связано с непереносимостью лактозы – молочного сахара.
«Почти 70% земного населения имеют непереносимость лактозы. Это сахар, содержащийся в молоке, может вызывать серьезные проблемы с пищеварением, вздутие живота, накоплению газов, диарею», – поделилась диетолог с Общественной службой новостей.
Кроме того, существует аллергия на молочный белок. Она не так сильно распространена, но её последствием может быть анафилактический шок, способный убить человека.
Журавлева отметила, что утверждения о пользе молока преувеличены, в том числе оно не так уж полезно для детей. Эксперт обратила внимание на то, что молочные продукты, которые продаются сегодня в магазинах, трудно считать натуральными – они значительно обработаны и часто содержат различные синтетические добавки
«Сегодня существует немало продуктов, содержащих те полезные питательные вещества, что и в молоке. И они усваиваются намного лучше», - подчеркнула диетолог.
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