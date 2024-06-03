Диетолог Журавлева: мясо, кофе и чай ведут к закислению организма – чем оно опасно

«При нарушении кислотно-щелочного баланса снижается иммунитет, портится кожа и в целом ухудшается самочувствие», - поделилась специалист с Общественной Службой Новостей.

«В восстановлении кислотно-щелочного баланса большое значение также имеет спорт – считается, что даже пешая прогулка способствует ощелачиванию», - констатировала эксперт.

Диетолог Журавлева напомнила в интервью, что кислотно-щелочной баланс является важным показателем состояния организма, его иммунитета. Закисление организма опасно тем, что его последствием становится слабое здоровье, упадок сил и плохое самочувствие.Журавлева уточнила, что повышенная кислотность организма ослабляет иммунитет, а также способствует замедлению обмена веществ. Кроме того, она провоцирует хроническую усталость, проблемы с костями и кожей.Возникновению этих и других нарушений «помогает» активное размножение патогенных микроорганизмов, происходящее в кислой среде, предупредила эксперт.Полина Журавлева обратила внимание на то, что к закислению организма ведет несбалансированное питание с избытком мяса, кофе, чая, пастеризованных молочных продуктов, сахара, полуфабрикатов. Чтобы уменьшить вызываемое ими закисление, специалист посоветовала не только контролировать количество таких продуктов в рационе, но также употреблят в пищу «ощелачивающие» продукты. К последним относятся листовые и некрахмальные овощи (в виде шпината, брокколи, сельдерея), а также авокадо, цитрусовые, жирная рыба.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в каком количестве можно есть яйца

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