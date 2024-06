Эксперты рассказали о вредных свойствах клубники, нутрициолог Котельницкий назвал 3 самые полезные ягоды

"Количество клубники, которое можно потреблять без вреда для здоровья, зависит от индивидуальных особенностей организма, но в среднем рекомендованная дневная норма составляет около 150-200 граммов. Клубника богата витаминами, антиоксидантами и клетчаткой, но чрезмерное потребление может привести к аллергическим реакциям или расстройствам пищеварения у некоторых людей", - говорит Котельницкий.

1. Черника

2. Малина

"Малина способствует улучшению здоровья сердца благодаря наличию антоцианов и полезных жиров в семенах. Клетчатка в малине помогает поддерживать здоровье пищеварительной системы и контролировать уровень сахара в крови".

3. Клюква

"Клюква помогает поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы, улучшая уровень "хорошего" холестерина и снижая уровень "плохого" холестерина. Антиоксиданты в клюкве также защищают клетки от повреждений и снижают воспаление".

Клубника – это не только вкусная ягода, но и весьма ценный источник витаминов и питательных веществ. Она содержит в своем составе аскорбиновую кислоту, витамины группы В, фосфор, кремний, магний, марганец и бромелин.Также эта ягода полезна наличием полифенолов, снижающих уровень холестерина и глюкозы в крови. Однако в некоторых случаях она может принести больше вреда, нежели пользы.Например, эта ягода очень, так как подобный «тандем» может обернуться неприятными побочными эффектами. Кроме того, опасна ягода для людейВ противном случае у них появится сыпь, заложенность носа, слезы и покраснение глаз. В более серьезных случаях возможен анафилактический шок и отек верхних дыхательных путей. Не стоит увлекаться клубникой людям с синдромом раздраженного кишечника, заболеваниями почек или гастроэзофагеальным рефлюксом,о безопасной дозе клубники и трех самых полезных ягодах.Помимо клубники, есть три другие полезные ягоды и их свойстваЧерника является мощным источником антиоксидантов, особенно антоцианов, которые придают ей характерный синий цвет. Эти антиоксиданты помогают защитить клетки от повреждений, снижают риск хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые болезни, и улучшают здоровье мозга. Черника также богата витамином C, витамином K и клетчаткой, что способствует укреплению иммунной системы и улучшению пищеварения.Малина известна своим высоким содержанием витамина C и клетчатки. Она также содержит антиоксиданты, такие как кверцетин и эллаговая кислота, которые помогают бороться с воспалением и могут снизить риск рака.Клюква богата антиоксидантами и фитохимическими веществами, которые могут предотвратить инфекции мочевыводящих путей, снижая адгезию бактерий к стенкам мочевого пузыря. Она также содержит витамин C, витамин E и клетчатку.Эти ягоды не только вкусные, но и чрезвычайно полезные для здоровья благодаря высокому содержанию витаминов, минералов и антиоксидантов. Включение их в ежедневный рацион поможет улучшить общее состояние организма и защитить его от различных заболеваний.Ранее МедикФорум писал о гене алкоголизма.

