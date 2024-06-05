«Действительно существует»: нарколог Болдырев рассказал о гене алкоголизма

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вино

Врач-психиатр, нарколог Дмитрий Болдырев рассказал, что так называемые гены алкоголизма, действительно, существуют. Точнее, речь идет о повреждениях в некоторых локусах хромосом, которые чаще встречаются у зависимых людей.

Привязки к национальности у них нет. По данным ВОЗ за 2023 год, Россия не попала в десятку самых пьющих стран. 

Медик напомнил, что в России раньше употребляли слабоалкогольные напитки на основе меда (брагу, медовуху). 

— А традиция пить горькую была завезена Петром Первым из той же Европы, — рассказал врач.

Однако и при наличии генетической предрасположенности алкоголиками становятся не все. Значение имеет среда, в которой растёт человек. Болдырев ссылается на исследования, которые показали, что дети, изъятые у пьющих родителей и переданные в благополучные семьи, не становятся алкоголиками. 

Чтобы выявить алкоголизм или предрасположенность к нему, врач-нарколог может задать три вопроса.

«Просили ли вас близкие бросить пить?»
«Было ли вам когда-нибудь стыдно за то, что вы совершили в состоянии опьянения?»
«Было ли у вас желание опохмелиться с утра?»

Если на все три вопроса получен положительный ответ, то с высокой вероятностью человек имеет проблемы с алкоголем. 

Симптомы алкоголизма, когда можно говорить о стадиях:
  • отсутствие контроля количества выпитого, невозможность остановиться;
  • провалы в памяти;
  • похмельный синдром;
  • запойные периоды;
  • появление внешних признаков. Это быстрое старение кожи, выпяченные вены, кровоподтеки, образующиеся из-за разрыва кожных капилляров.

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