Терапевт Попова: у пожилых людей в жару могут возникать галлюцинации

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пожилой мужчина на улице

Терапевт Александра Попова: состояние пожилых людей в жаркую погоду требует особого внимания и контроля.

Терапевт Александра Попова предупредила: жара может оказаться фактором  значительного ухудшения самочувствия у пожилых людей. Врач отметила, что в такую погоду склонны обостряться хронические заболевания, включая диабет, болезни легких, мозга и сердечнососудистой системы.

«Становится тяжелее контролировать уровень сахара, возможны инсульты и инфаркты», - предупредила врач в комментарии «Известиям».

Попова добавила, что организм пожилого человека может быть не слишком чувствительным к потере влаги, что повышает риск развития обезвоживания. Оно, в свою очередь, крайне негативно влияет на функционирование мозга, поэтому у пожилых людей могут возникать неблагополучные симптомы отклонений в работе ЦНС – например, галлюцинации, агрессия, дезоринтация.

«Могут возникать головокружение, слабость, потемнение в глазах, что опасно потерей сознания, падением и травмой. Также обезвоживание может привести к острым когнитивным нарушениям, бреду и галлюцинациям», - отметила специалист.

Медик подчеркнула, что в жару пожилые люди должны пить достаточно жидкости, не злоупотреблять жирной, копченой и соленой пищей. Также будет не лишним измерять давление и пульс – это поможет лучше контролировать свое состояние.

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Александра Попова
Александра Попова
Здоровье
врач-терапевт, нефролог
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