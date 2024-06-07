Врач Шишонин: необоснованное снижение холестерина может довести до онкологии

«Из-за стресса возникает спазм сосудов, что и приводит к сосудистым событиям. А холестерин ни в чем не виноват. Он не причина инфарктов, а повышается потому, что помогает организму восстановиться после стресса», - поделился врач с порталом « Доктор Питер ».

«Есть врачи, которые по старинке хотят, чтобы у пациента холестерин был даже ниже 3, тогда точно не будет бляшек. Но тогда у него появится онкология, потому что без холестерина не будет работать противоонкологический иммунитет».

Врач Шишонин поделился мнением о том, почему считает неправильными известные сегодня стандарты нормального холестерина (от 3,3 до 5,5 ммоль/л). Медик объяснил, что эта норма возникла из-за исследований, проводившихся среди молодых пациентов возрастом до 40 лет. Их предрасположенность к инфаркту ученые связали с высоким холестерином. Однако последующие исследования заставили сделать вывод, что его причиной является все же не повышенный холестерин, а сильный стресс.Александр Шишонин добавил, что существуют также исследовательские данные, которые говорят, что в возрасте после 50 лет повышенный относительно существующих стандартов холестерин (от 8 и выше) ассоциируется с меньшим риском сосудистых событий.Говоря о том, почему не нужно стремиться снижать уровень холестерина, он отметил, что необоснованное снижение холестерина может довести до онкологии.Доктор Шишонин констатировал, что у людей, активно занимающихся спортом и физнарузками, холестерин на первый взгляд может оказаться «зашкаливающим». Но в их случае организм интенсивнее вырабатывает холестерин для своего восстановления – никакого отношения к патологии это не имеет.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что пристрастие к пиву повышает вероятность возникновения рака кишечника

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