Врач Шишонин: повороты головой помогают быстро снизить подскочившее давление

«Как в школе на уроках физкультуры во время разминки: подбородок к левому плечу, потом – к правому. Делайте это аккуратно, шея не терпит резких движений. Продолжайте 60 секунд», - поделился врач советом.

«Обеими руками касаетесь места чуть выше затылка и начинаете мягко давить, плавно съезжая к основанию шеи», - уточнил Шишонин.

Врач Шишонин рассказал в интервью, что помогает быстро справиться с недомоганием, возникающим из-за скачка давления. Среди таких экстренных мер самопомощи медик выделил повороты головой в правую и левую стороны.По словам Александра Шишонина, люди с гипертонией практически всегда имеют проблемы с шейным отделом (обычно нарушается его подвижность). Аккуратные движения шеей способствуют стабилизации АД.Выполнив повороты головой, нужно еще 30 секунд потратить на самомассаж ладонями, сложенными «лодочкой». Осторожными движениями следует помассировать зону от затылка до основания шеи.Рекомендации врача приводятся на портале «Доктор Питер». Специалист добавил, что снижать подскочившее давление помогают также дыхательные упражнения.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что дневной сон должен быть очень непродолжительным, в противном случае он негативно сказывается на сердце.

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