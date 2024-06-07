Повышает риск рака кишечника. Врач Белоусов назвал плюсы и минусы употребления пива

«Минусов может быть больше. Алкоголь, содержащийся в пиве, может раздражать слизистую оболочку желудка, что может привести к усилению симптомов гастрита, язвы желудка или рефлюкс-эзофагита», - предупредил гастроэнтеролог.

«Некоторые исследования связывают чрезмерное потребление пива с увеличенным риском развития рака кишечника», - констатировал специалист.

Врач Белоусов назвал в комментарии РИАМО плюсы и минусы употребления пива. По его словам, пенный напиток в умеренном количестве бывает полезным для расслабления или улучшения аппетита, общего тонуса. Медик констатировал, что некоторые исследования подтверждают позитивное влияние пива, особенно нефильтрованного, на состав кишечной микрофлоры, работу пищеварения.Вместе с тем, заметил Белоусов, регулярное употребление пива может по-разному вредить организму.Эксперт подчеркнул, что пиво не опасно для печени строго при условии умеренного употребления. В большом количестве этот напиток может спровоцировать ожирение органа.Кроме того, пиво, выпиваемое в больших количествах, способно стать причиной пищеварительных проблем – вздутия, изжоги, рвоты, нарушения стула. Также пристрастие к нему увеличивает риск рака кишечника.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что челябинский врач Дмитрий Тарасов назвал симптомы колоректального рака , которые обычно замечают первыми.

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