Врач Баранова: зуд и кожные заболевания могут оказаться неочевидным признаком отказа почек

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раздражение кожи

Врач Ирина Баранова назвала среди неочевидных признаков проблем с почками кожные заболевания и неприятный запах изо рта.

Врач Баранова напомнила, что почки – это «фильтровальная станция» организма. Кроме того, их полноценная работа необходима для нормализации водного и электролитного баланса и гормонального фона.

«Каждый день через почки проходит около 150-200 литров крови, из которой отсеиваются «отходы», которые затем выводятся с мочой. Оставшиеся полезные вещества и витамины всасываются обратно в кровоток, поддерживая постоянство внутренней среды», - проинформировала медик.

В своем Telegram Ирина Баранова рассказала о неочевидных симптомах отказа почек. По словам врача, среди тех изменений в состоянии организма, которые могут оказаться неочевидным признаком отказа почек, нередко встречаются зуд и кожные заболевания.

Другие возможные проявления отказа почек:
  • Постоянная усталость, утомляемость, апатия;
  • Металлический привкус во рту;
  • Плохая переносимость холода, склонность к замерзанию, холодные конечности;
  • Когнитивные проблемы: плохая концентрация внимания, забывчивость;
  • Боли в пояснице,
  • Мышечные спазмы;
  • Повышение артериального давления, шум в ушах.
Специалист посоветовала при проявлении данных симптомов обращаться к врачу и обследоваться.

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Ирина Баранова
Ирина Баранова
Здоровье
дерматолог, косметолог, терапевт
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Теги : болезни почек, признаки болезней, Ирина Баранова