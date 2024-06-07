Врач Баранова: зуд и кожные заболевания могут оказаться неочевидным признаком отказа почек

«Каждый день через почки проходит около 150-200 литров крови, из которой отсеиваются «отходы», которые затем выводятся с мочой. Оставшиеся полезные вещества и витамины всасываются обратно в кровоток, поддерживая постоянство внутренней среды», - проинформировала медик.

Постоянная усталость, утомляемость, апатия;

Металлический привкус во рту;

Плохая переносимость холода, склонность к замерзанию, холодные конечности;

Когнитивные проблемы: плохая концентрация внимания, забывчивость;

Боли в пояснице,

Мышечные спазмы;

Повышение артериального давления, шум в ушах.

Врач Баранова напомнила, что почки – это «фильтровальная станция» организма. Кроме того, их полноценная работа необходима для нормализации водного и электролитного баланса и гормонального фона.В своем Telegram Ирина Баранова рассказала о неочевидных симптомах отказа почек. По словам врача, среди тех изменений в состоянии организма, которые могут оказаться неочевидным признаком отказа почек, нередко встречаются зуд и кожные заболевания.Другие возможные проявления отказа почек:Специалист посоветовала при проявлении данных симптомов обращаться к врачу и обследоваться.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как может измениться состояние языка при разных болезнях.

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