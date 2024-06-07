Врач Баранова: зуд и кожные заболевания могут оказаться неочевидным признаком отказа почек
Врач Ирина Баранова назвала среди неочевидных признаков проблем с почками кожные заболевания и неприятный запах изо рта.
Врач Баранова напомнила, что почки – это «фильтровальная станция» организма. Кроме того, их полноценная работа необходима для нормализации водного и электролитного баланса и гормонального фона.
«Каждый день через почки проходит около 150-200 литров крови, из которой отсеиваются «отходы», которые затем выводятся с мочой. Оставшиеся полезные вещества и витамины всасываются обратно в кровоток, поддерживая постоянство внутренней среды», - проинформировала медик.
В своем Telegram Ирина Баранова рассказала о неочевидных симптомах отказа почек. По словам врача, среди тех изменений в состоянии организма, которые могут оказаться неочевидным признаком отказа почек, нередко встречаются зуд и кожные заболевания.
Другие возможные проявления отказа почек:
- Постоянная усталость, утомляемость, апатия;
- Металлический привкус во рту;
- Плохая переносимость холода, склонность к замерзанию, холодные конечности;
- Когнитивные проблемы: плохая концентрация внимания, забывчивость;
- Боли в пояснице,
- Мышечные спазмы;
- Повышение артериального давления, шум в ушах.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Ирина Баранова
Здоровье
дерматолог, косметолог, терапевт
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