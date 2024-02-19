Терапевт Баранова: не следует снимать кожу с птицы и обрезать жир с мяса

«Жиры следует сочетать с белками, а не разделять. Не надо снимать кожу с птицы и обрезать жир с мяса», - высказалась специалист в Telegram.

«Если вы ограничитесь на завтрак кашей с фруктом без добавления жира, они попросту выведутся с пищевым комком, такак переваривающие жиры ферменты останутся незадействованными и неактивными», - констатировала врач.

Врач-терапевт Баранова назвала ошибкой стремление некоторых людей обезжиривать мясо при его приготовлении. Обрезка имеющегося жира с мяса ухудшит усвоение его питательных веществ.Терапевт подчеркнула, что в целом важно употреблять в пищу достаточно жира, а также правильно сочетать его с другими пищевыми компонентами. Речь идет не только о насыщенном жире, но и о ненасыщенном – прежде всего, в виде растительных масел. Такие масла медик советует всегда использовать при приготовлении овощных салатов – овощи в сочетании с жиром также усваиваются значительно лучше.Баранова обратила внимание на то, что натуральный жир стимулирует пищеварительную систему вырабатывать желчь, участвующую в процессах расщепления продуктов и усвоении их питательных веществ (в частности, она нужна для переваривания самих жиров). Если человек старательно обезжиривает свой рацион, его кишечник может просто не получить нужное количество желчи. Это означает, что съеденные продукты будут проходить транзитом через пищеварительный тракт, не отдавая организму белков или витаминов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач-терапевт Людмила Лапа посоветовала употреблять яблоки и бананы в запеченном виде.

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