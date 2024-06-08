Терапевт Драпкина: состояние кишечника влияет на риски болезней сердца и печени

«Человеческий микробиом влияет буквально на все стороны нашей жизни. Вредоносные бактерии ведут к развитию болезней. Полезные защищают нас от патогенных микробов и не дают им размножаться; от состава микробиома зависит даже склонность человека к ожирению».

Российские ученые активно исследуют то, как состояние кишечника влияет на общее здоровье человека или здоровье отдельных органов. Исследователи констатируют, что понятие «микробиом» подразумевает все микроорганизмы человеческого тела, обитающие только в кишечнике, но и в других местах. Хотя бактериальная флора кишечника действительно является наиболее весомой, здесь сосредоточено до 80% клеточных элементов иммунной системы. Как пишет « МК », состав кишечного микробиома оказывает влияние на работу пищеварения, психики и интеллекта.Терапевт Оксана Драпкина заявила, что влияние микробиоты на подверженность сосудистым патологиям является установленным фактом, сомнений в нем нет. По словам врача, в организме существует своеобразная ось «кишечник–сердце». Размножение патогенных бактерий в кишечной микробиоте тесно связано с развитием ишемической болезни сердца и сердечной недостаточности.Ученые отмечают, что негативную роль в повышении рисков болезней играет синдром избыточного бактериального кишечного роста. Он был выявлен как у людей, подверженных проблемам с сердцем, так и у тех, кто мог пострадать из-за патологии печени. Терапевт Драпкина рассказала, что сегодня становится все больше людей с НАЖБП, или жирной печенью. В её случае серьезно возрастают риски фиброза, цирроза и карциномы (рак печени) – даже у тех, кто не употребляет алкоголь. Такое может происходить из-за активности кишечных бактерий, провоцирующих системное воспаление. В частности, у пациентов с НАЖБП наблюдается чрезмерная активизация бактерии кандида.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что зуд и кожные заболевания могут оказаться неочевидным признаком отказа почек

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