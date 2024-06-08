Терапевт Драпкина: состояние кишечника влияет на риски болезней сердца и печени
Главный терапевт РФ Оксана Драпкина: данные исследования подтверждают, что состав кишечного микробиома влияет на риск сердечно-сосудистых заболеваний и неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП).
Российские ученые активно исследуют то, как состояние кишечника влияет на общее здоровье человека или здоровье отдельных органов. Исследователи констатируют, что понятие «микробиом» подразумевает все микроорганизмы человеческого тела, обитающие только в кишечнике, но и в других местах. Хотя бактериальная флора кишечника действительно является наиболее весомой, здесь сосредоточено до 80% клеточных элементов иммунной системы. Как пишет «МК», состав кишечного микробиома оказывает влияние на работу пищеварения, психики и интеллекта.
«Человеческий микробиом влияет буквально на все стороны нашей жизни. Вредоносные бактерии ведут к развитию болезней. Полезные защищают нас от патогенных микробов и не дают им размножаться; от состава микробиома зависит даже склонность человека к ожирению».
Терапевт Оксана Драпкина заявила, что влияние микробиоты на подверженность сосудистым патологиям является установленным фактом, сомнений в нем нет. По словам врача, в организме существует своеобразная ось «кишечник–сердце». Размножение патогенных бактерий в кишечной микробиоте тесно связано с развитием ишемической болезни сердца и сердечной недостаточности.
Ученые отмечают, что негативную роль в повышении рисков болезней играет синдром избыточного бактериального кишечного роста. Он был выявлен как у людей, подверженных проблемам с сердцем, так и у тех, кто мог пострадать из-за патологии печени. Терапевт Драпкина рассказала, что сегодня становится все больше людей с НАЖБП, или жирной печенью. В её случае серьезно возрастают риски фиброза, цирроза и карциномы (рак печени) – даже у тех, кто не употребляет алкоголь. Такое может происходить из-за активности кишечных бактерий, провоцирующих системное воспаление. В частности, у пациентов с НАЖБП наблюдается чрезмерная активизация бактерии кандида.
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Оксана Драпкина
Здоровье
главный терапевт РФ, директор ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, академик РАН
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