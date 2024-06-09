Невролог Мирошник: из-за магнитных бурь возможны нарушения сна, настроения и давления

«Магнитные бури могут влиять на уровень мелатонина, гормона, регулирующего сон, и серотонина, отвечающего за настроение. Это может привести к бессоннице, депрессии или раздражительности у некоторых людей», - предостерегла Мирошник в комментарии « Вечерней Москве ».

9 июня началась очередная магнитная буря. Невролог Мирошник предупредила, что последствием её влияния на организм могут стать неблагополучные колебания в состоянии здоровья. В частности, из-за магнитных бурь возможны нарушения сна, настроения и кровяного давления.Кроме того, из-за воздействия магнитных бурь на сосуды головного мозга возможны головные боли и мигрени. Что касается артериального давления, оно в такие периоды может как повышаться, так и понижаться. Специалист подчеркнула, что чувствительность организма к влиянию магнитных бурь во многом зависит от индивидуальных особенностей.Дополнительно невролог проинформировала, что из-за колебаний магнитного поля в человеческом организме меняются электрохимические процессы, что влияет на передачу нервных импульсов или на работу сердца.Елена Мирошник уточнила, что не все люди испытывают плохое самочувствие из-за магнитных бурь, но к их воздействию часто бывают чувствительны люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями или психическими расстройствами.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему может возникать пристрастие к сладкому, соленому или жирному.

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