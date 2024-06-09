Эксперты Роспотребнадзора рекомендовали в июне есть персики и абрикосы, врач Котельницкий рассказало пользе этих фруктов для сердца и пищеварения

Польза персиков и абрикосов

"Персики и абрикосы — это не только вкусные, но и очень полезные фрукты. Они содержат множество витаминов, минералов и других полезных веществ, которые положительно влияют на здоровье. Персики содержат антиоксиданты, такие как полифенолы и каротиноиды, которые помогают защищать клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

"Антиоксиданты и калий в абрикосах помогают поддерживать здоровье сердца и сосудов, снижая риск сердечных заболеваний".

"Питание летом должно быть легким, свежим и разнообразным. Употребляйте больше сезонных фруктов и овощей, пейте достаточное количество воды, избегайте тяжелых и жирных блюд, и следите за балансом белков, жиров и углеводов. Эти простые правила помогут вам чувствовать себя здоровым и энергичным в летний период".

Об этом сообщает проект Роспотребнадзора «Здоровое питание».Лето — отличное время для пересмотра своих пищевых привычек и включения в рацион большого количества свежих и полезных продуктов. Эксперты рекомендуют включить в рацион кабачки, баклажаны, разнообразные виды капусты, лук, горошек, картофель, морковь, свеклу, огурцы, перец, помидоры, редис, сельдерей, спаржу, фасоль и артишоки.В июне особенно полезны абрикосы, нектарины, персики и различные виды зелени, такие как салаты, руккола, кинза, базилик, петрушка, розмарин, мята, зеленый лук, чеснок, шпинат и щавель. Также летом на пике сезона ягод: вишня, черешня, черника, земляника, клубника, смородина, крыжовник и малина.Абрикосы богаты антиоксидантами, такими как витамин E и полифенолы, которые защищают клетки от повреждений. Богаты антиоксидантами, такими как витамин E и полифенолы, которые защищают клетки от повреждений.Кроме того, абрикосы содержат бор, который помогает поддерживать здоровье костей и предотвращает остеопороз, утверждает Котельницкий.Персики и абрикосы — это отличные фрукты, которые можно включать в ежедневный рацион для поддержания общего здоровья. Они богаты витаминами, минералами и антиоксидантами, которые способствуют улучшению состоянияЭти фрукты не только вкусны, но и очень полезны, и могут стать важной частью сбалансированного питания.Ранее МедикФорум писал о продуктах с хорошими и плохими жирами.

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