Кардиолог Васильев назвал продукты с хорошими и плохими жирами

«В питании присутствуют как хорошие жиры, так и плохие. Хорошие помогают предотвратить развитие атеросклероза. Плохие увеличивают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний», - заметил Васильев, беседуя с «Вечерней Москвой».

Кардиолог Васильев сообщил, что от развития проблем с сердцем наиболее эффективно защищает питание, способствующее нормализации артериального давления и сахара в крови, поддерживающее здоровый вес, препятствующее образованию тромбов и повышению «плохого» холестерина.Врач подчеркнул, что для защиты сердца и сосудов важно употреблять в пищу хорошие жиры, поскольку они помогают предотвратить развитие атеросклероза – ключевого фактора сердечных приступов.Медик уточнил, что источниками хороших жиров являются нерафинированные растительные масла, орехи и семена, морская рыба. Их употребление улучшает показатели содержания холестерина наряду с общим состоянием сердечно-сосудистой системы.Что касается плохих жиров, Васильев предупредил: их содержат продукты из переработанного мяса, многие молочные продукты, пальмовое и кокосовое масла. Последствием их постоянного присутствия в рационе становится повышенный уровень плохого холестерина, атеросклеротические бляшки на внутренних стенках сосудов.Также кардиолог дал советы, как с помощью питания улучшить показатели артериального давления, непосредственно влияющего на развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Он заявил, что и рациона для этого следует исключить продукты, богатые натрием (соль), и увеличить количество продуктов с калием, нормализующим водно-солевой баланс.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что подверженность человека болезням сердца зависит от состояния его кишечника

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