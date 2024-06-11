Доктор Мясников: некоторые половые инфекции являются нормой

«Уреаплазма — часть нормальной влагалищной флоры у 60% сексуально активных женщин. Это норма. Она не вызывает ничего. Иногда может давать ранние выкидыши, у мужчин редко бывает уретрит. Но, в принципе, это часть нашего человеческого микробиома», - подчеркнул специалист

«Еще один вариант — гарденеллез, он же бактериальный вагиноз. Может передаваться и усиливаться половым путем, но встречается и вне половой жизни», - просветил эксперт.

«Проверяться на инфекции, передающиеся половым путем, надо регулярно, не дожидаясь каких-то симптомов. Некоторые из них, та же гонорея, могут протекать бессимптомно. Человек же при этом заразен», - предостерег известный доктор.

Доктор Мясников констатировал, что некоторые инфекции передающиеся половым путем, не являются опасными, несмотря на свое грозно звучащее название. В частности, к половым инфекциям, являющимся нормой, он отнес уреаплазмоз, поражающий мочеполовую систему и возникающий при инфицировании уреаплазмой. По совам Мясникова, обнаружение уреаплазмы во время проведения мазка нередко становится поводов для конфликтов в семьях пациентов. Но наличие этого возбудителя еще не говорит о заражении из-за случайного контакта.Александр Мясников добавил, что другая половая инфекция, кандидоз, является нормой у девушек-девственниц. Врач постулировал, что при отсутствии половой жизни кандидоз бывает тоже, пугаться его не нужно.Какая половая инфекция действительно опасна – это хламидиоз, заявил медик. Заражение хламидиями резко повышает риск бесплодия и воспалительных явлений в малом тазе. Хламидиоз важно своевременно диагностировать и лечить, поделился врач Мясников.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему полезно иметь пониженную температуру тела

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