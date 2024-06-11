Доктор Мясников: некоторые половые инфекции являются нормой
Врач Александр Мясников назвал нормой такую половую инфекцию как уреаплазмоз.
Доктор Мясников констатировал, что некоторые инфекции передающиеся половым путем, не являются опасными, несмотря на свое грозно звучащее название. В частности, к половым инфекциям, являющимся нормой, он отнес уреаплазмоз, поражающий мочеполовую систему и возникающий при инфицировании уреаплазмой. По совам Мясникова, обнаружение уреаплазмы во время проведения мазка нередко становится поводов для конфликтов в семьях пациентов. Но наличие этого возбудителя еще не говорит о заражении из-за случайного контакта.
«Уреаплазма — часть нормальной влагалищной флоры у 60% сексуально активных женщин. Это норма. Она не вызывает ничего. Иногда может давать ранние выкидыши, у мужчин редко бывает уретрит. Но, в принципе, это часть нашего человеческого микробиома», - подчеркнул специалист
Александр Мясников добавил, что другая половая инфекция, кандидоз, является нормой у девушек-девственниц. Врач постулировал, что при отсутствии половой жизни кандидоз бывает тоже, пугаться его не нужно.
«Еще один вариант — гарденеллез, он же бактериальный вагиноз. Может передаваться и усиливаться половым путем, но встречается и вне половой жизни», - просветил эксперт.
Какая половая инфекция действительно опасна – это хламидиоз, заявил медик. Заражение хламидиями резко повышает риск бесплодия и воспалительных явлений в малом тазе. Хламидиоз важно своевременно диагностировать и лечить, поделился врач Мясников.
«Проверяться на инфекции, передающиеся половым путем, надо регулярно, не дожидаясь каких-то симптомов. Некоторые из них, та же гонорея, могут протекать бессимптомно. Человек же при этом заразен», - предостерег известный доктор.
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Александр Мясников
Здоровье
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
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