Инфекционист Неронов рассказал, как морская вода может навредить организму

«Вода в море может быть загрязнена бактериями, вирусами, химическими веществами или другими загрязнителями, что может вызвать инфекции или другие заболевания при контакте с ними», - отметил Владимир Неронов в комментарии РИАМО

Инфекционист Неронов предупредил об опасных последствиях контакта организма с морской водой. Он рассказал, что купание в море может стать причиной инфекционного заболевания. По словам специалиста, в морской воде обитает множество бактерий, включая патогенные для организма. Кроме того, в ней могут находиться загрязняющие вещества, вирусы.Он добавил, что исследования показали: морская вода может быть фактором инфекций желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и воспалительных процессов в ушах.Например, людям с патологиями сердца и сосудов. Влажный и жаркий морской климат может вызывать резкое повышение артериального давления, при этом для сердечников повышается риск заполучить гипертонический криз. Помимо гипертоников, врачи не советуют ехать к морю пациентам с варикозным расширением вен, с сахарным диабетом, с нарушениями функций щитовидной железы, большим количеством родинок на теле.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что пить находившуюся на солнце бутилированную воду опасно для организма

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