Врач Садыков: почему не нужно пить находившуюся на солнце бутилированную воду

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бутилированная вода

Врач Рустем Садыков: не следует пить бутилированную воду, если долгое время она находилась под солнцем, – такой жидкостью можно и отравиться.

Пить находившуюся на солнце бутилированную воду не следует, как не следует в жару есть пищу, которая не убиралась в холодильник, - это портится и вреди организму. Врач Садыков заявил, что вода в пластиковой бутылке, подвергавшаяся воздействию ультрафиолетовых лучей, может изменить свой состав и стать непригодной для питья.

«Большая ошибка — взять с собой на пляж воду в пластиковой бутылке и оставить на солнце. И уж тем более не стоит покупать воду у уличных торговцев — неизвестно, сколько она простояла на жаре, прежде чем ее поставили в холодильник», - поделился специалист с порталом «Доктор Питер».

Он уточнил, что вода в пластиковой бутылке не должна находиться на солнце дольше 2-3 часов.

Рустем Садыков подчеркнул, что солнце способно негативно воздействовать на воду независимо от того, бутилирована она или была добыта из скважины. Специалист постулировал, что «благодаря» ультрафиолетовому излучению состав воды может измениться, и она станет непригодной для питья. Имеются данные исследования, которые показывают, что воздействие солнечного света на бутилированную воду способствует выщелачиванию в неё тяжелых металлов.

«Испортиться на солнце может даже вода, разлитая на производстве с соблюдением всех санитарных норм. А если вы сами наливаете в прозрачную бутылку воду из фильтра, нужно быть особенно осторожными», - посоветовал эксперт.

Врач считает, что воду правильнее всего брать с собой в непрозрачных бутылках или специальных термосах.

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Рустем Садыков
Рустем Садыков
Здоровье
врач-гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук
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Врач Садыков: почему не нужно пить находившуюся на солнце бутилированную воду