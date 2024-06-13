Врач Болибок объяснил, можно ли заразиться чем-либо от укусов комаров в России

«Зудящий укус можно расчесать и внести инфекцию уже в расчес. Возникает вторичное инфицирование», - уточнил Владимир Болибок.

«В Подмосковье и Центральной России комары инфекций не передают. Если мы берем чуть дальше, то от комара уже можно заразиться какой-нибудь инфекцией. Комар при укусе добавляет немного своей слюны, которая может содержать разные возбудители. Самый известный – малярия», - проинформировал эксперт.

Врач Болибок объяснил в интервью НСН , можно ли заразиться чем-либо от укусов комаров. Медик констатировал, что комары, обитающие в Центральной части России, заразить инфекцией человека не способны – переносчиками серьезных заболеваний они не являются.Опасным последствием комариного укуса в российских широтах может стать вторичная инфекция, подчеркнул специалист.Он обратил внимание на то, что появлению вторичных инфекций после укусов комаров подвержены в первую очередь дети. Врач отметил, что повреждения кожи, возникающие на месте инфицированных расчесов, могут быть весьма существенными, с образованием долго не заживающих язв, рубцов.Также Болибок назвал другую проблему, которая может возникать при укусах комаров в России, – это аллергическая реакция. Такая реакция обуславливается чувствительностью иммунной системы человека к веществам, проникающим в организм, когда его жалит комар. Тяжесть реакции может быть разной – возможны как покраснения и крапивница, так и развитие большого лимфатического отека.Болибок предупредил, что за пределами Центральной России риск заразиться инфекцией уже становится реальным.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что ученые связывают рост болезней мозга у современных людей с изменениями климата и влиянием на организм высоких температур.

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