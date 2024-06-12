Ученые: болезней мозга становится больше из-за изменения климата
Ученые констатируют, что изменение климата, сопровождаемое повышением температуры воздуха и влажности, способствует росту разнообразных болезней мозга.
О том, что болезней мозга становится больше из-за изменения климата, сообщили ученые, представляющие Университетский колледж Лондона. Их доводы опубликовал журнал The Conversation.
Специалисты проинформировали, что наиболее комфортной средой для существования и развития человеческого вида является температурный режим от 20 до 26 градусов с влажностью от 20 до 80 процентов. Увеличение температуры и влажности воздуха (даже небольшое) негативно воздействует на человеческий мозг, и в его работе начинают возникать сбои, подчеркивают ученые.
«Повышение температуры воздуха и влажности заметно сказывается на состоянии людей с мигренями, менингитом, шизофренией, рассеянным склерозом, болезнями Альцгеймера и Паркинсона», - заявили представители науки.
В частности, избыточная жара и важность провоцируют сосудистые изменения и нарушения сна, которые усугубляют патологические процессы в мозге. Также при этом происходит сгущение крови, серьезно повышающее вероятность проблем с головным мозгом, инсультов. Ученые обращают внимание на то, что в периоды аномально высоких летних температур резко возрастает смертность от последствий неврологических заболеваний.
«Число людей в мире с неврологическими и психическими расстройствами, на которых может негативно повлиять изменение климата, – огромно», - постулировали научные специалисты.
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