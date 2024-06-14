Ученые из ПНИПУ: алкоголь при посещении бани опасен для жизни из-за действия на сосуды

«Алкоголь в бане еще больше расширяет кровеносные сосуды, увеличивая риск инфаркта или инсульта», - предупредили эксперты в комментарии « Газете.Ru ».

Баня обладает широким спектром полезных свойств в своем воздействии на здоровье: они включают расслабление мышц и разгрузку напряженной нервной системы, а также снижение риска сердечно-сосудистых патологий (например, атеросклероза и гипертонии). Но также посещение бани сопряжено с определенными рисками для организма, о чем напомнили ученые из ПНИПУ, Пермского национального исследовательского политехнического университета.Специалисты отметили, что влажный и горячий воздух бани способен провоцировать ожоги верхних дыхательных путей, и даже при менее значительной температуре (60°C) он может быть опасен для некоторых людей (для тех, у кого имеется ХОБЛ, хроническое обструктивное заболевание легких).Ученые подчеркнули, что посещение бани, парилки требует достаточно крепкой сосудистой системы. В нагретой обстановке происходит расширение сосудов, из-за которого ослабевает кровоток, поступающий к сердцу и мозгу. Здоровый организм без хронических нарушений может адаптироваться к такому изменению, но в остальных случаях возможно ухудшение самочувствия вплоть до обморочных состояний и потери сознания. Достаточно распространенной проблемой при посещении бани является тепловой удар с симптомами в виде головокружения, тошноты и рвоты, аритмии и нарушения дыхания.Усугубляет проблему употребление в бане спиртных напитков. Ученые из ПНИПУ констатировали: алкоголь при посещении бани опасен для жизни из-за действия на сосуды.Людям гипертонией, психическими заболеваниями, хроническим воспалением, эпилепсией, опухолями.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, сколько воды нужно пить на самом деле каждый день , об этом рассказал врач Александр Мясников.

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