Врач Мясников: чистой воды организму ежедневно нужно не так уж много

«Не понимаю разговоров и плача о воде. Человечество жило до нас тысячи лет и не задумывалось: есть вода — пили, нет воды — мучались от жажды. Даже наши мамы , папы, бабушки и дедушки не заморачивались», - сказал об этом медик и телеведущий.

«Лишь поллитра в сутки».

«Правило одно – нужно следовать чувству жажды и смотреть на цвет мочи. Если она темная, надо добавить воды. В норме моча должна быть светлой — это означает, что с организмом все в порядке», - резюмировал он.

Доктор Мясников весьма скептически оценил многочисленные высказывания о том, что современные люди пьют недостаточно воды.Мясников отметил, что человек, который не пьет отдельно чистую воду в течение дня, все равно получает её с едой. В частности, ежедневно вместе с пищей организм потребляет порядка 800 мл. Употребляемые быстрые углеводы, расщепляясь, тоже дают воду (в объеме примерно 400 мл). Таким образом, в организме из всех поедаемых продуктов образуется около 1200 мл жидкости. При этом за день его выделительная система способствует потере 1600 мл жидкости. Чтобы уравновесить водный баланс и не пострадать от обезвоживания, нужно лишь принять дополнительно 400-500 мл жидкости.Врач Мясников подчеркнул, что чистой воды организму ежедневно нужно не так уж много:Специалист добавил, что в жаркую погоду лучше всего пить именно воду без сахара и других добавок, улучшающих вкус. Конечно, в отсутствие воды будут уместны другие источники жидкости, но если она доступна, то заменяться другими напитками не должна.Говоря о том, как часто нужно пить воду на протяжении суток, Александр Мясников дал такой совет:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что при выборе круп для своего рациона нужно учитывать их гликемический индекс , об этом подробнее рассказала эндокринолог Соёлма Доржиева.

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