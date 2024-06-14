Врач Мясников: чистой воды организму ежедневно нужно не так уж много

1 060 Фото: https://unsplash.com/photos/person-opening-faucet-Vve7XkiUq_Y
вода

Известный российский Александр Мясников: проблема недостаточного употребления воды в большой степени надуманная.

Доктор Мясников весьма скептически оценил многочисленные высказывания о том, что современные люди пьют недостаточно воды.

«Не понимаю разговоров и плача о воде. Человечество жило до нас тысячи лет и не задумывалось: есть вода — пили, нет воды — мучались от жажды. Даже наши мамы , папы, бабушки и дедушки не заморачивались», - сказал об этом медик и телеведущий.

Мясников отметил, что человек, который не пьет отдельно чистую воду в течение дня, все равно получает её с едой. В частности, ежедневно вместе с пищей организм потребляет порядка 800 мл. Употребляемые быстрые углеводы, расщепляясь, тоже дают воду (в объеме   примерно 400 мл). Таким образом, в организме из всех поедаемых продуктов образуется около 1200 мл жидкости. При этом за день его выделительная система способствует потере 1600 мл жидкости. Чтобы уравновесить водный баланс и не пострадать от обезвоживания, нужно лишь принять дополнительно 400-500 мл жидкости.

Врач Мясников подчеркнул, что чистой воды организму ежедневно нужно не так уж много:

«Лишь поллитра в сутки».

Специалист добавил, что в жаркую погоду лучше всего пить именно воду без сахара и других добавок, улучшающих вкус. Конечно, в отсутствие воды будут уместны другие источники жидкости, но если она доступна, то заменяться другими напитками не должна.

Говоря о том, как часто нужно пить воду на протяжении суток, Александр Мясников дал такой совет:

«Правило одно – нужно следовать чувству жажды и смотреть на цвет мочи. Если она темная, надо добавить воды. В норме моча должна быть светлой — это означает, что с организмом все в порядке», - резюмировал он.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что при выборе круп для своего рациона нужно учитывать их гликемический индекс, об этом подробнее рассказала эндокринолог Соёлма Доржиева.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Александр Мясников
Александр Мясников
Здоровье
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
Читать MedikForum.ru в
"На самом деле, всё немного не так": врач развенчал миф о необходимом количестве воды
Врач Александр Мясников объяснил, сколько нужно пить воды
Мясников дал рекомендации по питанию в жаркую погоду
Теги : употребление воды, советы врачей, Александр Мясников
Диетолог Кабанов объяснил, насколько вредными могут быть яйца для сердца
Ученые из ПНИПУ: алкоголь при посещении бани опасен для жизни из-за действия на сосуды
Врач Мясников: чистой воды организму ежедневно нужно не так уж много