Врач Рахимов: отеки ног могут указывать на сердечную недостаточность и высокий сахар
Врач Алмаз Рахимов: ноги могут отекать при разного рода патологиях, включая проблемы с сердцем и слишком высокий сахар в крови.
Многие люди летом замечают, что у них отекают ноги. Такие отеки в конце дня могут появляться из-за высокой нагрузки (человек много стоял или ходил) или наоборот, малоподвижности и сидячей работы. Кроме того, летом из-за расширения сосудов от жары ослабевает кровоток или же организм может получать слишком много воды – все это тоже влияет на возникновение отечности.
Врач-уролог Рахимов отметил в комментарии ufatime.ru, что отеки ног также могут указывать на скрытые патологии, например, на сердечную недостаточность и высокий сахар.
Как понять, что отеки ног возникают из-за проблем с сердцем:
- Ноги кажутся тяжелыми и набухшими;
- Стопы увеличиваются в объеме и размере;
- При нажатии пальцем на распухшую часть ноги на ней долго остается вмятина;
- Ощущается дикомфорт из-за сдавливания ног носками, легинсами, узкими брюками;
- Затрудняется сгибание лодыжек, ступней, пальцев ног.
Медик добавил, что частой причиной отечности становится недостаток воды, обезвоживание. Люди со склонностью к отекам обычно боятся её пить, но следует помнить, что риск отеков одинаково повышают как избыток употребляемой влаги, так и нехватка.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как отличить при отеках ног норму от патологии.
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Алмаз Рахимов
Здоровье
врач-уролог
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