Врач Рахимов: отеки ног могут указывать на сердечную недостаточность и высокий сахар

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отек ног

Врач Алмаз Рахимов: ноги могут отекать при разного рода патологиях, включая проблемы с сердцем и слишком высокий сахар в крови.

Многие люди летом замечают, что у них отекают ноги. Такие отеки в конце дня могут появляться из-за высокой нагрузки (человек много стоял или ходил) или наоборот, малоподвижности и сидячей работы. Кроме того, летом из-за расширения сосудов от жары ослабевает кровоток или же организм может получать слишком много воды – все это тоже влияет на возникновение отечности.

Врач-уролог Рахимов отметил в комментарии ufatime.ru, что отеки ног также могут указывать на скрытые патологии, например, на сердечную недостаточность и высокий сахар.

Как понять, что отеки ног возникают из-за проблем с сердцем:
  • Ноги кажутся тяжелыми и набухшими;
  • Стопы увеличиваются в объеме и размере;
  • При нажатии пальцем на распухшую часть ноги на ней долго остается вмятина;
  • Ощущается дикомфорт из-за сдавливания ног носками, легинсами, узкими брюками;
  • Затрудняется сгибание лодыжек, ступней, пальцев ног.
Другими возможными причинами отека ног врач Рахимов назвал варикозное расширение вен, почечную и печеночную недостаточность, гипотиреоз, интоксикацию организма.

Медик добавил, что частой причиной отечности становится недостаток воды, обезвоживание. Люди со склонностью к отекам обычно боятся её пить, но следует помнить, что риск отеков одинаково повышают как избыток употребляемой влаги, так и нехватка.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как отличить при отеках ног норму от патологии.

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Алмаз Рахимов
Алмаз Рахимов
Здоровье
врач-уролог
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Теги : причины отеков, признаки болезней, Алмаз Рахимов
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