Врач Рахимов: отеки ног могут указывать на сердечную недостаточность и высокий сахар

Ноги кажутся тяжелыми и набухшими;

Стопы увеличиваются в объеме и размере;

При нажатии пальцем на распухшую часть ноги на ней долго остается вмятина;

Ощущается дикомфорт из-за сдавливания ног носками, легинсами, узкими брюками;

Затрудняется сгибание лодыжек, ступней, пальцев ног.

Многие люди летом замечают, что у них отекают ноги. Такие отеки в конце дня могут появляться из-за высокой нагрузки (человек много стоял или ходил) или наоборот, малоподвижности и сидячей работы. Кроме того, летом из-за расширения сосудов от жары ослабевает кровоток или же организм может получать слишком много воды – все это тоже влияет на возникновение отечности.Врач-уролог Рахимов отметил в комментарии ufatime.ru , что отеки ног также могут указывать на скрытые патологии, например, на сердечную недостаточность и высокий сахар.Как понять, что отеки ног возникают из-за проблем с сердцем:Другими возможными причинами отека ног врач Рахимов назвал варикозное расширение вен, почечную и печеночную недостаточность, гипотиреоз, интоксикацию организма.Медик добавил, что частой причиной отечности становится недостаток воды, обезвоживание. Люди со склонностью к отекам обычно боятся её пить, но следует помнить, что риск отеков одинаково повышают как избыток употребляемой влаги, так и нехватка.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как отличить при отеках ног норму от патологии

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