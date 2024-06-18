«Переживание частых или интенсивных панических приступов может привести к развитию панического расстройства или к разного вида фобиям. Многие исследования также связывают тревожность с повышенным риском развития депрессии», - поделился Мартынов с РИАМО

Клинический психолог Мартынов рассказал, чем опасны панические приступы. Он сообщил, что когда такие состояния бывают частыми или интенсивными, психика человека может серьезно пострадать. В частности, повышается риск возникновения других, более серьезных расстройств.Также специалист констатировал, что стойкие состояния паники или тревожности способны влиять на работу сердечно-сосудистой системы, провоцировать проблемы со сном, ухудшать потенциал иммунной системы и общее здоровье. Человек при этом подвергается риску стать гипертоником, заполучить сердечную недостаточность и другие заболевания.Игорь Мартынов подчеркнул, что возникающее тревожное расстройство необходимо лечить и посоветовал не стесняться обращаться к врачам за помощью. Данное расстройство поддается терапии и является обратимым. Избавление от тревожности помогает избежать развития многих серьезных и опасных нарушений.Говоря о том, что вызывает тревогу и панику, психотерапевт назвал их основным триггером быстрый темп жизни, постоянную борьбу за социальный успех. Социальные сети и гаджеты лишь усиливают подобное напряжение. Плюс к этому постоянное чувство беспокойства и тревоги может создавать перегруз информацией.Психолог напомнил, что достаточная физическая активность, правильное питание и полноценный сон являются основой не только физического, но и ментального здоровья.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что панические атаки могут возникать как симптом скрытых заболеваний , об этом подробно рассказала врач-психиатр Александра Павлова.

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