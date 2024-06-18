Врач Соломатина: регулярное употребление колбасы вызывает рак, диетолог Пономарева назвала безопасное количество

«Употребление мяса, особенно красного, увеличивает риски возникновения заболеваний, так как при его переработке образуются вещества, способные вызывать рак кишечника, поджелудочной железы, простаты у мужчин и молочной железы у женщин», — отметила Соломатина.

"Колбасные изделия, такие как колбасы, сосиски и бекон, давно стали частью рациона многих людей, однако их потребление должно быть умеренным, чтобы избежать негативных последствий для здоровья", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

"Безопасной порцией колбасных изделий считается не более 50 граммов в день. Это эквивалентно одной небольшой сосиске или ломтику бекона".

Она подчеркнула, что эти продукты могут способствовать развитию рака. Особенно вредным для организма является копченое и жареное на огне мясо.Кроме того, она напомнила, что колбасные изделия содержат большое количество соли, что может повысить риск развития рака желудка. Ежедневное потребление 50 граммов таких продуктов увеличивает вероятность возникновения онкологических заболеваний.В завершение диетолог порекомендовала уменьшить количество мяса в рационе, заменяя его индейкой, курицей или рыбой.По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), обработанное мясо классифицируется как канцероген группы 1, что означает, что есть достаточные доказательства его связи с раком у людей. В связи с этим ВОЗ рекомендует ограничить потребление обработанного мяса.Регулярное превышение этой нормы может увеличить риск развития различных онкологических заболеваний, таких как рак кишечника, желудка и поджелудочной железы.Для минимизации рисков врачи и диетологи рекомендуют:: стараться не включать колбасные изделия в рацион ежедневно. Лучше употреблять их не чаще одного-двух раз в неделю.: предпочтение следует отдавать менее обработанным и менее жирным сортам колбас и сосисок. Также полезно выбирать продукты с меньшим содержанием соли и искусственных добавок.: включать в рацион больше свежих овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов и белков растительного происхождения, таких как бобовые, орехи и семена.Следуя этим рекомендациям, можно уменьшить негативное влияние колбасных изделий на здоровье и сбалансировать свой рацион.Ранее МедикФорум писал о вреде бананов.

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