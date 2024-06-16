Гастроэнтеролог Тимощенко: бананы могут вредить людям с проблемами почек

«Чрезмерное употребление бананов может негативно отражаться на состоянии здоровья пациентов с хроническими заболеваниями почек, у лиц, принимающих калийсберегающие диуретики или некоторые препараты для снижения давления», - уточнила гастроэнтеролог Тимощенко в комментарии NEWS.ru

Врач Тимощенко рассказала, что бананы отличаются достаточно высоким содержанием углеводов, и в этом качестве они являются продуктом, полезным для восстановления сил и тонуса. Но этот фрукт также насыщен калием, что может сделать его вредным для некоторых людей. В частности, предупредила гастроэнтеролог, бананы могут вредить людям с проблемами почек. Почки ответственны за контроль содержания калия в крови и насыщенные калием бананы могут поспособствовать значительной перегрузке этого органа.Эксперт обратила внимание на то, что бананы нельзя рассматривать как продукт, способный заменить прием пищи. Если съесть банан на пустой желудок, это может вызвать существенное повышение уровня сахара, а затем и инсулина в крови – подобные перекусы провоцируют активное жироотложение и повышенное чувство голода.Тимощенко добавила, что бананы содержат в своем составе вещества фруктаны, которые могут стать причиной неприятных симптомов у людей синдромом раздраженного кишечника (например, такие как вздутие живота или послабление стула).Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему в жаркую погоду полезно употреблять немного рассола

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