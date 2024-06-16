Гастроэнтеролог Тимощенко: бананы могут вредить людям с проблемами почек

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бананы

Гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко рассказала, когда могут вредить бананы.

Врач Тимощенко рассказала, что бананы отличаются достаточно высоким содержанием углеводов, и в этом качестве они являются продуктом, полезным для восстановления сил и тонуса. Но этот фрукт также насыщен калием, что может сделать его вредным для некоторых людей. В частности, предупредила гастроэнтеролог, бананы могут вредить людям с проблемами почек. Почки ответственны за контроль содержания калия в крови и насыщенные калием бананы могут поспособствовать значительной перегрузке этого органа.

«Чрезмерное употребление бананов может негативно отражаться на состоянии здоровья пациентов с хроническими заболеваниями почек, у лиц, принимающих калийсберегающие диуретики или некоторые препараты для снижения давления», - уточнила гастроэнтеролог Тимощенко в комментарии NEWS.ru.

Эксперт обратила внимание на то, что бананы нельзя рассматривать как продукт, способный заменить прием пищи. Если съесть банан на пустой желудок, это может вызвать существенное повышение уровня сахара, а затем и инсулина в крови – подобные перекусы провоцируют активное жироотложение и повышенное чувство голода.

Тимощенко добавила, что бананы содержат в своем составе вещества фруктаны, которые могут стать причиной неприятных симптомов у людей синдромом раздраженного кишечника (например, такие как вздутие живота или послабление стула).

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Анастасия Тимощенко
Анастасия Тимощенко
ЗОЖ
врач-гастроэнтеролог
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Теги : вред бананов, опасность для здоровья, Анастасия Тимощенко
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