Биолог Баранова: мытье мяса перед готовкой не очищает его от вредителей

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мясо

Биолог Екатерина Баранова: мытье мяса для его обеззараживания – это бессмысленный процесс.

Биолог Баранова констатировала, что свежее мясо хорошего качества не нуждается в мытье перед готовкой. Если кто-то думает, что таким образом можно продукт обеззаразить, он ошибается, подчеркнула специалист. Биолог объяснила, что мытье мяса перед готовкой не очищает его от вредителей, поскольку они концентрируются не на его поверхности, а в глубинных слоях.

«Гельминты и вредители все находятся внутри. Токсиканты, если там есть, они тоже будут внутри, поэтому мыть это бессмысленно», - заявила Екатерина Баранова.

Специалист обратила внимание на то, что сырое мясо при хранении может покрываться бактериальной пленкой. Такую пленку перед приготовлением необходимо срезать – попытки смыть её водой тоже бессмысленны.

«Если мясо где-то лежало и на поверхность попали бактерии, а на поверхности много белков и жира, то там растут бактериальные пленки из токсических соединений. Тогда надо срезать эти куски», - уточнила биолог.

Кстати, нужно и мыть яйца? Да. Перед готовкой их рекомендуется мыть в мыльной воде, а также тщательно мыть посуду, которая при этом использовалась. Правда, от сальмонелл это не защищает, бактерии проникают внутрь продукта.

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Теги : мясо, бактерии, Екатерина Баранова
Биолог Баранова: мытье мяса перед готовкой не очищает его от вредителей
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