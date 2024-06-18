Врач Соломатина: колбасные изделия способствуют развитию рака. Какие особенно опасны?

«В процессе переработки мяса возникают определенные вещества, которые могут приводить и к раку кишечника, и к раку поджелудочной железы. Ну и дальше по цепочке — рак предстательной железы, рак молочной железы у женщин и так далее», - сказала Елена Соломатина в комментарии « Пятому каналу ».

Врач Соломатина констатировала, что регулярное употребление колбасных изделий, сосисок и бекона способствует развитию рака. Особенно опасными медик назвала копченые и жареные на огне мясные продукты.Медик пояснила, что риск рака повышается в связи с употреблением многочисленных компонентов колбасных изделий – стабилизаторов, усилителей вкуса. Кроме того, они всегда насыщены солью, которая при употреблении в большом количестве способствует появлению рака желудка.По словам Соломатиной, онкологический риск повышает регулярное употребление всего 50 граммов продуктов из обработанного мяса – для этого, например, ежедневно достаточно съедать всего одну сосиску. Если же постоянно есть больше колбасных изделий, вероятность заболевания раком возрастет на 20% и более.Врач порекомендовала вместо переработанного мяса есть индейку, курицу или рыбу.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты помогают сохранить здоровой печень.

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