Врач Соломатина: колбасные изделия способствуют развитию рака. Какие особенно опасны?
Врач-диетолог Елена Соломатина: переработка мяса провоцирует выделение веществ, способных влиять на развитие рака.
Врач Соломатина констатировала, что регулярное употребление колбасных изделий, сосисок и бекона способствует развитию рака. Особенно опасными медик назвала копченые и жареные на огне мясные продукты.
«В процессе переработки мяса возникают определенные вещества, которые могут приводить и к раку кишечника, и к раку поджелудочной железы. Ну и дальше по цепочке — рак предстательной железы, рак молочной железы у женщин и так далее», - сказала Елена Соломатина в комментарии «Пятому каналу».
Медик пояснила, что риск рака повышается в связи с употреблением многочисленных компонентов колбасных изделий – стабилизаторов, усилителей вкуса. Кроме того, они всегда насыщены солью, которая при употреблении в большом количестве способствует появлению рака желудка.
По словам Соломатиной, онкологический риск повышает регулярное употребление всего 50 граммов продуктов из обработанного мяса – для этого, например, ежедневно достаточно съедать всего одну сосиску. Если же постоянно есть больше колбасных изделий, вероятность заболевания раком возрастет на 20% и более.
Врач порекомендовала вместо переработанного мяса есть индейку, курицу или рыбу.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты помогают сохранить здоровой печень.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Елена Соломатина
ЗОЖ
врач-диетолог, кандидат медицинских наук
Оставить комментарий