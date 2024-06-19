Инфекционист Чуланов: токсичные возбудители ботулизма могут содержать в себе ферментированные продукты

«Ботулотоксин может находиться не только в консервированных овощах, рыбе, мясе и грибах, но и в ферментированных продуктах (например, квашеная капуста), соленой и копченой рыбе, колбасах, особенно упакованных в кишку», - цитирует Владимира Чуланова ТАСС

«Отдавать предпочтение стоит маринованию и солению, также необходимо обеспечивать доступ воздуха в тару», - подчеркнул Чуланов.

«При заболевании температура тела остается неизменной, из симптомов могут проявляться сухость во рту и нарушение глотания, развиваться нарушения зрения, сильная мышечная слабость и острая дыхательная недостаточность. В отдельных случаях существует риск развития парезов или параличей», - предупредил эксперт.

Врач Чуланов, отвечая на вопрос, в какой еде могут находиться возбудители ботулизма, отметил: их источником способна оказаться квашеная капуста. По словам специалиста, токсичные возбудители ботулизма могут содержать в себе ферментированные продукты.Эксперт добавил, что для защиты от развития опасного заболевания консервы перед употреблением их в пищу следует подвергать кипячению. Что касается домашней консервации, то всем, кто занимается этим, крайне важно выполнять необходимую стерилизацию, дочиста мыть продукты и тару.Чуланов напомнил, что возбудители ботулизма активизируются в среде, которая не имеет доступа воздуха – поэтому их источником часто оказываются консервы и блюда из них.Он добавил, что также важно учитывать срок годности консервов и не употреблять в пищу консервы со следами вздутия. Если произошло заражение бактериями, выделяющими ботулотоксин, то признаки ботулизма у заболевшего человека возникают за период от четырех часов до суток.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что ботулизм может начинаться как типичное пищевое отравление

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