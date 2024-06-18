Врач Кашух: начало ботулизма напоминает отравление, но затем поражается нервная система

«Первые симптомы болезни возникают через 2–24 часа. Тяжесть состояния соотносится с инкубационным периодом: чем он короче, тем сложнее протекает болезнь», - сообщила Кашух « Известиям ».

«При первых же симптомах нужно немедленно вызвать скорую помощь», - предупредила врач.

Врач Кашух напомнила, что ботулизм возникает как последствие отравления организма ядом (ботулотоксин), который выделяется бактерией Clostridium botulinum. Без оказания необходимой медицинской помощи при ботулизме смерть наступает в 60% случаев.Медик отметила, что начало ботулизма напоминает отравление, но затем поражается нервная система и проявляются неврологические нарушения. Так, на начальном этапе ощущается общее недомогание, человек страдает от тошноты и рвоты, болей в животе. Спустя время появляется туман или двоение в глазах, наблюдаются проблемы с речью из-за паралича языка и гортани, нарушается дыхание, возникают судороги.Кашух добавила, что многие случаи ботулизма в России бывают связаны с употреблением домашних консервов из грибов, вяленой и копченой рыбы. Специалист посоветовала никогда не покупать с рук рыбу и консервированные продукты, а в домашней обстановке следить за чистотой кухонных поверхностей. Что касается продукции промышленного производства или сервисов готовой еды, их упаковка не должна иметь никаких повреждений или вздутий, а рассол не должен быть мутным, в нем недопустимы пузырьки воздуха.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что человек с ботулизмом может погибнуть от потери способности дышать самостоятельно

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