Врач Кашух: начало ботулизма напоминает отравление, но затем поражается нервная система

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плохое самочувствие

Врач Екатерина Кашух назвала симптомы ботулизма.

Врач Кашух напомнила, что ботулизм возникает как последствие отравления организма ядом (ботулотоксин), который выделяется бактерией Clostridium botulinum. Без оказания необходимой медицинской помощи при ботулизме смерть наступает в 60% случаев.

«Первые симптомы болезни возникают через 2–24 часа. Тяжесть состояния соотносится с инкубационным периодом: чем он короче, тем сложнее протекает болезнь», -  сообщила Кашух «Известиям».

Медик отметила, что начало ботулизма напоминает отравление, но затем поражается нервная система и проявляются неврологические нарушения. Так, на начальном этапе ощущается общее недомогание, человек страдает от тошноты и рвоты, болей в животе. Спустя время появляется туман или двоение в глазах, наблюдаются проблемы с речью из-за паралича языка и гортани, нарушается дыхание, возникают судороги.

«При первых же симптомах нужно немедленно вызвать скорую помощь», - предупредила врач.

Кашух добавила, что многие случаи ботулизма в России бывают связаны с употреблением домашних консервов из грибов, вяленой и копченой рыбы. Специалист посоветовала никогда не покупать с рук рыбу и консервированные продукты, а в домашней обстановке следить за чистотой кухонных поверхностей. Что касается продукции промышленного производства или сервисов готовой еды, их упаковка не должна иметь никаких повреждений или вздутий, а рассол не должен быть мутным, в нем недопустимы пузырьки воздуха.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что человек с ботулизмом может погибнуть от потери способности дышать самостоятельно.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Екатерина Кашух
Екатерина Кашух
Здоровье
гастроэнтеролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест»
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Теги : ботулизм, признаки заболевания, Екатерина Кашух