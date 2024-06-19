Врач Мясников назвал способ обезопасить консервы от возбудителей ботулизма

«Чтобы обезопасить себя, содержимое консервов нагревайте не менее 10 минут. На сковородку и тушите, например. Невкусно? Тогда принимайте риски», - поделился он своим мнением в Telegram.

Известный российский врач Александр Мясников высказался о ботулизме, вспышка которого произошла в стране, затронув сразу несколько регионов. Медик заметил, что ботулотоксин, являющийся его возбудителем – это для организма «самый страшный яд из известных». Как правило, данный токсин вырабатывается в консервах с овощами или рыбой.Доктор Мясников назвал способ обезопасить консервы от возбудителей ботулизма: содержимое банок необходимо тщательно прогреть.Александр Мясников подчеркнул, что самым эффективным способом избежать ботулизма является отказ от привычки питаться готовой едой. Он заявил, что практически любая еда из сервисов доставки или купленная в магазине и готовая к употреблению представляет потенциальную угрозу пищевого отравления. Врач и телеведущий призвал россиян не лениться готовит для себя из свежих продуктов, тем более, что это помогает сохранять здоровье.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что токсичные возбудители ботулизма могут содержаться в квашеной капусте и других ферментированных продуктах

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