Врач Мясников назвал способ обезопасить консервы от возбудителей ботулизма
Врач Александр Мясников: привычка питаться готовой едой неминуемо связана с риском ботулизма, который вызывается самым страшным пищевым ядом из всех.
Известный российский врач Александр Мясников высказался о ботулизме, вспышка которого произошла в стране, затронув сразу несколько регионов. Медик заметил, что ботулотоксин, являющийся его возбудителем – это для организма «самый страшный яд из известных». Как правило, данный токсин вырабатывается в консервах с овощами или рыбой.
Доктор Мясников назвал способ обезопасить консервы от возбудителей ботулизма: содержимое банок необходимо тщательно прогреть.
«Чтобы обезопасить себя, содержимое консервов нагревайте не менее 10 минут. На сковородку и тушите, например. Невкусно? Тогда принимайте риски», - поделился он своим мнением в Telegram.
Александр Мясников подчеркнул, что самым эффективным способом избежать ботулизма является отказ от привычки питаться готовой едой. Он заявил, что практически любая еда из сервисов доставки или купленная в магазине и готовая к употреблению представляет потенциальную угрозу пищевого отравления. Врач и телеведущий призвал россиян не лениться готовит для себя из свежих продуктов, тем более, что это помогает сохранять здоровье.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что токсичные возбудители ботулизма могут содержаться в квашеной капусте и других ферментированных продуктах.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Александр Мясников
Здоровье
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
Оставить комментарий