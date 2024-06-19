Врач Мясников назвал способ обезопасить консервы от возбудителей ботулизма

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консервы

Врач Александр Мясников: привычка питаться готовой едой неминуемо связана с риском ботулизма, который вызывается самым страшным пищевым ядом из всех.

Известный российский врач Александр Мясников высказался о ботулизме, вспышка которого произошла в стране, затронув сразу несколько регионов. Медик заметил, что ботулотоксин, являющийся его возбудителем – это для организма «самый страшный яд из известных». Как правило, данный токсин вырабатывается в консервах с овощами или рыбой.

Доктор Мясников назвал способ обезопасить консервы от возбудителей ботулизма: содержимое банок необходимо тщательно прогреть.

«Чтобы обезопасить себя, содержимое консервов нагревайте не менее 10 минут. На сковородку и тушите, например. Невкусно? Тогда принимайте риски», - поделился он своим мнением в Telegram.

Александр Мясников подчеркнул, что самым эффективным способом избежать ботулизма является отказ от привычки питаться готовой едой. Он заявил, что практически любая еда из сервисов доставки или купленная в магазине и готовая к употреблению представляет потенциальную угрозу пищевого отравления. Врач и телеведущий призвал россиян не лениться готовит для себя из свежих продуктов, тем более, что это помогает сохранять здоровье.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что токсичные возбудители ботулизма могут содержаться в квашеной капусте и других ферментированных продуктах.

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Александр Мясников
Александр Мясников
Здоровье
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
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Теги : ботулизм, советы врачей, Александр Мясников