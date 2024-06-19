Не только ботулизм. Врач Крючков указал на токсикоинфекцию из-за готовой еды

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Иммунолог Николай Крючков: токсикоинфекция является более распространенным чем ботулизм заболеванием, возникающим из-за отравления токсинами в готовой еде.

Одна из актуальным тем сегодня – заражение ботулизмом, который могут провоцировать некачественные магазинные и другие готовые продукты. Но врач-иммунолог Крючков заявил «Вечерней Москве», что гораздо более распространенной проблемой при употреблении таких продуктов является токсикоинфекция. Специалист рассказал о токсикоинфекции  из-за некачественной магазинной еды. По его словам, к этому заболеванию тоже ведет интоксикация организма веществами, выделяемыми бактериями из пищи.

«Человек употребляет пищу, содержащую эндотоксины микроорганизмов (например, кишечной палочки). Основным патогенетическим фактором здесь выступают токсины, которые выделяют этот микроорганизм», - уточнил иммунолог.

Николай Крючков добавил, что токсикоинфекция протекает  менее тяжело в сравнении с ботулизмом, но как последствие отравления готовой едой встречается значительно чаще.

«Еда из магазина при недостаточной обработке грозит кишечной инфекцией – кишечной палочкой, сальмонеллезом, дизентерией, ротавирусом», - предостерег эксперт.

Крючков поделился характерными симптомами таких недугов: в их ряду он выделил диарею, рвоту, слабость, температуру и лихорадку, спазмы и боли в области живота. Врач обратил внимание, что перечисленные заболевания могут провоцировать обезвоживание, поэтому пострадавшим людям нужно достаточно много пить. Он констатировал, что кишечная инфекция и ротавирус вполне способны оказаться смертельными.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том ботулизм опасен  своей способностью вызывать паралич дыхательных мышц.

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Николай Крючков
Николай Крючков
Здоровье
врач-иммунолог, кандидат медицинских наук
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Теги : кишечные инфекции, еда, Николай Крючков
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Не только ботулизм. Врач Крючков указал на токсикоинфекцию из-за готовой еды