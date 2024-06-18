Врач Степанова: ботулизм опасен способностью вызывать паралич дыхательных мышц

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дыхательная недостаточность

Врач-инфекционист Екатерина Степанова назвала главную опасность ботулизма – это потеря способности нормально дышать из-за паралича мышц.

Врач Степанова предупредила в комментарии «Газете.Ru», что ботулизм опасен своей способностью вызывать паралич дыхательных мышц.

«Главную опасность при ботулизме, масштабная вспышка которого произошла в нескольких регионах России, представляет паралич мышц, способный вызвать остановку дыхания», - констатировала кандидат медицинских наук.

Ботулизм развивается в результате интоксикации организма ботулотоксином, который выделяется бактериями, проникающими в пищу. Его начало напоминает пищевое отравление: человек ощущает крайне сильную слабость, головокружение, тошноту, сухость во рту, вздутие живота, у него возникает диарея. Но когда токсин распространяется по организму с кровью и проникает в нервные ткани, возникает мышечное поражение. При этом слабеют практически все мышцы – на лице и голове, конечностях.

Врач Степанова отметила, что поражение мышц, участвующих в процессе дыхания, может стать летальным для человека, если он не получит своевременную помощь.

«У заболевших может начать развиться нисходящий паралич, который часто приводит к дыхательной недостаточности. Паралич дыхательных мышц может привести к смерти, если не будет предоставлена механическая вентиляция», - предостерегла эксперт.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты могут вести к появлению ботулизма.

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Екатерина Степанова
Екатерина Степанова
Здоровье
врач-инфекционист, кандидат медицинских наук
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Теги : ботулизм, риск смерти, Екатерина Степанова
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